Αιγόκερε, με τη Σελήνη κενή πορείας στη ζώδιο σου ως τις 16:05 το απόγευμα, οτιδήποτε σημαντικό καλό είναι να περιμένει για αργότερα

___________

Κριός

Θα χρειαστεί να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια στα επαγγελματικά σου τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και για να κερδίσεις την υποστήριξη των άλλων στη δουλειά σήμερα και καλό θα ήταν να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις μέχρι το απόγευμα, για να μην υπάρξουν μπλεξίματα και αναποδιές. Τις απογευματινές ώρες τα πράγματα θα είναι καλύτερα και αυτό θα οφειλεται κυρίως στην δίκη σου ευελιξία.

Ταύρος

Από τις 10:00 το πρωί μέχρι το απόγευμα που τα πράγματα είναι περισσότερο «κούφια» σε επικοινωνιακό επίπεδο και μπορεί να υπάρξουν μικροπροβλήματα στις καθημερινές σου επαφές, μην ασχοληθείς με την δράση, αλλά αφιέρωσε χρόνο πάνω στην έρευνα για κάτι που δουλεύεις ή στο διάβασμα εάν σπουδάζεις.

Δίδυμοι

Με εσωτερικό «βάρος» ξεκινας την Δευτέρα σου Δίδυμε μου και μέχρι το απόγευμα θα είσαι πάνω-κάτω στο ίδιο στυλ, ενώ είναι σημαντικό να αποφύγεις να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα δικά σου ή της επιχείρησης σου αυτες τις ώρες. Απο΄κει και έπειτα τα πράγματα αλλάζουν και μπορείς να χαλαρώσεις παρέα με φίλους και αγαπημένα σου πρόσωπα.

Καρκίνος

Θα έχεις μια αίσθηση πίεσης από το πρωί μέχρι το απόγευμα, που μπορεί να οφείλεται είτε σε θέματα «εκβιασμού» και ελέγχου μέσα στην σχέση σου, είτε σε καταστάσεις στα επαγγελματικά που σου φαίνονται ύποπτες και μπορεί μάλιστα να κρύβουν παγίδες. Μην πάρεις αποφάσεις και προσπάθησε να φροντίσεις όσο μπορείς τις προσωπικές σου αναγκες στη συνέχεια της ημέρας.

Λέων

Με κούραση και πίεση ξεκινά η εβδομάδα, με τις υποχρεωσεις να τρέχουν και στη δουλειά και στο σπίτι. Μέχρι το απόγευμα οτιδήποτε σημαντικό παίρνει άκυρο για να μην υπάρξουν αστοχίες, ενώ κάποιες αποκαλύψεις για ένα εργασιακό ζήτημα ίσως σε προβληματίσουν. Μην απογοητεύεσαι γιατί η υπόλοιπη βδομάδα είναι περισσότερο στρωτή.

Παρθένος

Βγάζεις αρκετή ζήλια και καχυποψία μέσα στη σχέση σου, γεγονός που δημιουργεί περίεργο κλίμα ειδικά τις πρωινές ώρες ή μπορεί από την άλλη ο σύντροφος σου να εκδηλώνει κάποιες εμμονές, με εσένα να βρίσκεσαι στη θέση του θύματος. Grow up both of you.

Ζυγός

Ένα οικογενειακό θέμα που σε επηρεάζει μπορεί να σε κουράσει πολύ ψυχολογικά στο πρώτο μισό της ημέρας, στη συνεχεία όμως το πράγμα φτιάχνει και μπορείς να χαρείς στιγμές ξεκούρασης με το σύντροφο, τα παιδιά και τους φίλους σου.

Σκορπιός

Περισσότερο αποσυντονισμένος είσαι σήμερα τις πρωινές ώρες με το μυαλό σου να μην «υπακούει» στις διαταγές σου και γι’αυτο καλό θα ήταν να μην αναλάβεις την διεκπεραίωση σημαντικών θεμάτων που σχετίζονται με συνεργασίες και εμπορικες συναλλαγές ή να κάνεις σημαντικές επαφές και επαγγελματικές συζητήσεις μέχρι το απόγευμα.

Τοξότης

Η Δευτέρα είναι απαγόρευτικη για οικονομικά θεματα, δοσοληψίες, διακανονισμούς, διαπραγματεύσεις. υπογραφές συμβολαίων και συμφωνιών καθώς και φορολογικές ενάρξεις επιχειρήσεων ως το απόγευμα. Το βράδυ είναι καλύτερο για χαλαρές συζητήσεις με φίλους και περισσότερη επικοινωνία με το σύντροφο σου.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη κενή πορείας στη ζώδιο σου ως τις 16:05 το απόγευμα, οτιδήποτε σημαντικό καλό είναι να περιμένει για αργότερα, ενώ θα ήταν φρόνιμο να αφήσεις στην άκρη την αναμόχλευση δύσκολων καταστάσεων που σε έχουν πικράνει και που η θύμιση τους μόνο κακό μπορεί να κάνει στον ψυχισμό σου.

Υδροχόος

Δεν θες πολλά πολλά από το πρωί και μάλλον θα προτιμούσες να μην πεις κουβέντα σε άνθρωπο μέχρι το απόγευμα, παρ' όλα αυτά το πράγμα στη συνέχεια φτιάχνει και επικεντρώνεσαι περισσότερα σε πρακτικά ζητήματα της δουλειάς, ενώ γενικά η εβδομάδα είναι καλή στο σύνολό της.

Ιχθύες

Ίσως σήμερα διαπιστώσεις ότι έτρεφες ένα φίδι στον κόρφο σου μέσα στο φιλικό σου περιβάλλον ή στο στενό κύκλο των συνεργατών σου. Στα πιο πρακτικά, αν μπορείς άσε για το απόγευμα ραντεβού και meetings που αφορούν σημαντικά ζητήματα.

athensvoice.gr