Σάρωσε τα E-volution Awards 2022 η Tρικαλινή Plushost

Στην πιο πολυβραβευμένη εταιρεία e-commerce αναδείχθηκε η θεσσαλική Plushost, που εδρεύει στα Τρίκαλα, αποσπώντας 26 συνολικά βραβεία, στο πλαίσιο του θεσμού E-volution Awards 2022.

Με αφορμή την εντυπωσιακή αυτή "συγκομιδή" βραβείων, ο founder και CEO της Plushost, κ. Θανάσης Καμέας δήλωσε: «H ανάδειξη μας σε ένα από τα μεγαλύτερα e-commerce agencies και μάλιστα στην πιο απαιτητική χρονιά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δικαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή για εξειδίκευση στο hard core e-commerce, καθώς και την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην ομάδα της Plushost. Η αναγνώριση που έρχεται μέσα από τα πολυάριθμα βραβεία της φετινής διοργάνωσης των E-volution Awards, πολλαπλασιάζει την ευθύνη μας και ενισχύει το κίνητρό μας για διαρκή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, και θέτει ως μοναδικό στόχο να δημιουργούμε κάθε χρόνο ακόμα περισσότερα success stories για τους συνεργάτες μας».

Η Plushost διακρίθηκε με τέσσερα βραβεία για την καλύτερη πλατφόρμα e-commerce, για τα project Plusshop.gr, Pandorashop.gr & Nobacco.gr, αποσπώντας μάλιστα και το Gold για το Centraleshop.gr. Mε ακόμη δύο Gold στις κατηγορίες «Best in Jewellery, Watches & Accessories» και «Continuous Optimization», 7 Silver και 16 Bronze σε κατηγορίες που αφορούν αποκλειστικά τα e-commerce businesses, αναδείχθηκε το αποκλειστικό expertise της Plushost για ακόμη μία χρονιά.

Αναλυτικά έλαβε:

Gold στις κατηγορίες: E-commerce platforms (Centraleshop), «Best in Jewellery, Watches & Accessories» και «Continuous Optimization» (Pandorashop). Silver στις κατηγορίες: Best in Other (Nobacco), Continuous Optimization (Nobacco), Στρατηγική́ Email & Marketing Automation (Pandorashop), Operations & Back Office (Centraleshop), E-Commerce Platforms (Plusshop), Best in B2B (SPM – Network) και Ηλεκτρονικά Καταστήματα – Προϊόντα (Serafinoshoes).

Bronze στις κατηγορίες: Mobile App (Nobacco), Στρατηγική́ Loyalty (Nobacco), Content Marketing that Converts (Nobacco), Data Insights & Marketing Analytics (Nobacco), E-Commerce Platforms (Nobacco), Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Nobacco), Best in Auto, Moto & Parts (Pancarshop), Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο E-Commerce (Pandorashop), E-Commerce Platforms (Pandorashop), Best in Home, Furniture and DIY (Maison), Στρατηγική Email & Marketing Automation (Just4dogs), Mobile Commerce (Centraleshop), Τεχνολογική́ Καινοτομία (e-Click), Information Architecture (Fitnesspro), Mobile Commerce (GeorgJensen) και Best in Sports & Equipment (Sportspoint).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.plushost.gr/general/and-the-winner-is-plushost/