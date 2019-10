Η εταιρεία Plushost.gr, που εδρεύει στα Τρίκαλα, αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο του e-commerce στο 8ο Συνέδριο e-Business & Social Media World, κερδίζοντας το βραβείο «e-commerce service of the year» για την υπηρεσία 360ο e-commerce by Plushost.gr.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μοντέλο, μοναδικό στην ελληνική αγορά, το οποίο, η Plushost.gr λειτουργεί και εξελίσσει τα τελευταία 4,5 χρόνια, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις από το διεθνή χώρο, καθώς και την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της, από τα έμπειρα στελέχη της. Συνδυάζει τα πιο σύγχρονα εργαλεία marketing και ανάλυσης, τα οποία ενσωματώνονται στην πλατφόρμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και υλοποιείται ένα επιτυχημένο business plan λειτουργίας του.

Η καινοτομία του μοντέλου 360ο e-commerce by Plushost.gr έγκειται στα θεαματικά αποτελέσματα που επιφέρει, σε σύντομο χρονικό διάστημα (3-10 μηνών), μέσω της αύξησης των αποδόσεων, μειώνοντας, την ίδια στιγμή, το απαιτούμενο διαφημιστικό budget και αυξάνοντας το κέρδος της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξασφαλίζει μέση ετήσια αύξηση τζίρου των e-shops 70%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση έχει φτάσει και το 215%, από τον πρώτο, κιόλας, χρόνο εφαρμογής του.

Αναφερόμενος στη βράβευση, ο Θανάσης Καμέας, ιδρυτής της Plushost.gr, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση. Μία διάκριση που ήρθε μέσα από τη σκληρή δουλειά, την υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία των στελεχών της Plushost.gr. Θέτοντας σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο μοντέλο 360ο e-commerce, μπορούμε να επιτύχουμε τη μέγιστη δια λειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που μας έχουν εμπιστευτεί οι πελάτες μας και όλων των καναλιών προώθησης, με θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Αξίζει να αναφερθεί, ότι η Plushost.gr είναι ένα βήμα μπροστά, καθώς η επόμενη καινοτόμα πλατφόρμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαλειτουργεί με τα ηλεκτρονικά καταστήματα-πελάτες, για την ενίσχυση του 360ο marketing plan συνδέεται με την αξιοποίηση των big data, που αφορούν πελάτες e-commerce καταστημάτων (δημογραφικά στοιχεία, ιστορικό, ποσά που ξοδεύονται, δεδομένα από κινητό, δεδομένα από φορέσιμες συσκευές, αξιοποίηση social media, sentiment analysis) κλπ.), με σκοπό τη δημιουργία προφίλ ως αναφορά για επιστρέφοντες αλλά και για νέους πελάτες. Σκοπός είναι η διαμόρφωση μοντέλων Next Best Product to Recommend, σε πραγματικό χρόνο, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μοντέλων απόφασης, για τη βελτίωση cross sell στρατηγικών.