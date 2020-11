Με μια ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Μπαμπινιώτης μας βάζει τα πράγματα στη θέση τους για ξένες λέξεις που έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

«Μας… take away και μας σήκωσε», σχολιάζει ο καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνοντας τις ελληνικές λέξεις για το take away, το delivery και το lockdown.

Έτσι λοιπόν έχουμε:

lockdown = απαγορευτικό

delivery = τροφοδιανομή

take away = για το σπίτι

H ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη

«Μάς … take away και μάς σήκωσε με τον κορωνοϊό να καλπάζει και να οδηγούμαστε όλο και περισσότερο ως διατροφική διέξοδο σε… delivery, ενώ συγχρόνως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από lockdown, γενικό ή mini lockdown. Έλεος (ή «ήμαρτον» που λένε κάποιοι)! Κι εγώ («στον κόσμο μου», εννοώ … τον γλωσσολογικό) μέσα στην πανδημιακή αντάρα να παρακινώ (… «τέτοια ώρα τέτοια λόγια») τους εναπομείναντες γλωσσικά ευαίσθητους να θρηνολογούμε τουλάχιστον Ελληνικά! Αυτό κι αν είναι «γλωσσική αποκοτιά» εκ μέρους μου…», αναφέρει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

