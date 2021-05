Την Κυριακή 16 Μάϊου του 2021, στην πισίνα του ΟΑΚΑ έγινε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία Guinness από τον υπεραθλητή και απόφοιτο του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας Σπύρο Χρυσικόπουλο.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Νικόλαος Διγγελίδης «ο Σπύρος κολύμπησε για 7 συνεχόμενες ημέρες σε 50άρα πισίνα και διένυσε 358,200 χιλιόμετρα που αποτελεί και επίσημα ρεκόρ Guinness.

Η πρόκληση ονομαζότανε «Farthest Distance Swimming in one week in a 50 metre pool (male)» και περιελάβανε την κάλυψη όσο μεγαλύτερης απόστασης μέσα σε 7 ημέρες.

Οι κανόνες ήταν απλοί: η διαδικασία μαγνητοσκοπείται 24/7, ο αθλητής δεν μπορεί να φύγει από τον χώρο της πισίνας και μόνο μέχρι τον χώρο ξεκούρασης, η προσπάθεια επιβλέπεται ανα πάσα ώρα από 2 κριτές εγκεκριμένους από το συμβούλιο της Guinness.

Η προσπάθεια ξεκίνησε την Κυριακή 9 Μάϊου στις 12μμ και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16 Μάϊου.

Η δραστηριότητα αυτή δεν είχε γίνει ποτέ λόγω των αυστηρών κανόνων που είχε θέσει το συμβούλιο της Guinness όπου για να μετρήσει το ρεκόρ έπρεπε να καλυφθεί μεγαλύτερη απόσταση από 250 χιλιόμετρα, κάτι που κανείς μέχρι τώρα δεν είχε καταφέρει.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Σπύρος γράφει ιστορία καθώς μέσα σε λιγότερο από πέντε 24ωρα, έφτασε το απαιτούμενο όριο των 250χλμ και τερμάτισε μετά από 2 ημέρες στην απόσταση των 358,200 χιλιομέτρων διανύοντας περίπου 51 χιλιόμετρα κάθε μέρα.

Ο Σπύρος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όλη την εβδομάδα ενώ ο ύπνος του δεν ξεπερνούσε τις 5 ώρες την ημέρα.

Ένα μέλος ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας, ο Γιώργος Σακκάς, Επίκουρος Καθηγητής στην Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς, ήταν στην εγκεκριμένη ομάδα κριτών του συμβουλίου του Guinness και παραβρέθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο στην προσπάθεια του Σπύρου στηρίζοντας τον σε διάφορες πτυχές της δοκιμασίας.

Ο Σπύρος ήταν πάντα ένας ευγενικός και διακριτικός συνάδελφος που τον χαρακτήριζε η αξιοπρέπεια και η συνέπεια.

Είμαστε περήφανοι που ανήκεις στην οικογένεια του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και, εκ μέρους όλου του Τμήματος, σου ευχόμαστε Σπύρο κάθε επιτυχία στις επόμενες προκλήσεις σου.»