Με νέες εκπαιδεύσεις για τους πτυχιούχους σε επίκαιρα πεδία, όπως το sustainability και σε κλάδους με μεγάλη ζήτηση όπως ο τουρισμός, εμπλουτίστηκε ο 7ος κύκλος του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration και συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο καταγράφει υψηλές επιδόσεις, τόσο στη συμμετοχή νέων πτυχιούχων, όσο και στην απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας, διευρύνεται σε κάθε κύκλο με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής και με νέες συνεργασίες ενώ σε αυτόν τον κύκλο, το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης που αφορά soft skills και αλληλεπίδραση με στελέχη της αγοράς, ήταν τετραήμερο.

Καλωσορίζοντας τους 237 συμμετέχοντες του 7ου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρθηκε στο θετικό αποτύπωμα που έχει στην κοινωνία το πρόγραμμα από την έναρξή του το 2018, ακόμη δε και στη διάρκεια της πανδημίας, κατά την οποία ξεκίνησε η υλοποίησή του ψηφιακά.

«Το Project Future ενισχύεται και ανανεώνεται, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Καθώς η χώρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάκαμψης, με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, οι νέοι της χώρας θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης με καλύτερους όρους», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Περισσότεροι από 1.700 νέοι από το σύνολο όσων εκπαιδεύτηκαν από το Project Future και το ReGeneration, έχουν ήδη βρει θέση στην αγορά εργασίας ενώ στους 6 προηγούμενους κύκλους, 3.248 νέοι εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project Future και του ReGeneration, εξελίσσοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και 1.153 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν σε μία από τις εκπαιδεύσεις του Project Future.

Στον κύκλο που βρίσκεται σε εξέλιξη οι εκπαιδεύσεις είναι:

• Digital Marketing & eCommerce powered by EY

• Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Reports by UNIPI

• Tourism – Front Office Certificate powered by BCA College

• Tourism – Food & Beverages Certificate powered by BCA College

• Java – Spring – Microservices powered by Code.Hub

• Mobile Apps Development powered by Code.Hub

• Financial Technology (Fintech) Academy powered by Code.Hub.

Την τελευταία ημέρα του 4day training, πραγματοποιήθηκαν το Digital Transformation Masterclass, σε συνεργασία με την Code.Hub, ένα σεμινάριο για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι επαγγελματίες γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το Financial Literacy, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, μια διάλεξη για την κατανόηση της σύγχρονης και μελλοντικής οικονομικής εγχώριας και παγκόσμιας πραγματικότητας.

Πέραν του ReGeneration, εκπαιδευτικοί συνεργάτες του Project Future είναι oι: Google, Facebook, LinkedIn Learning, ΕΥ, Code.Hub, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, BCA College, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ σημαντική είναι η συμβολή της ΕΑΣΕ και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

H Tράπεζα Πειραιώς διευρύνει το Project Future, απευθυνόμενο σε μαθητές από 14 έως 17 ετών, με το Project Future Junior, σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Το νέο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας δίνει σε μαθητές και μαθήτριες σε δημόσια σχολεία της χώρας την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες του αύριο, να εξοικειωθούν με τις έννοιες και πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε σύγχρονους τομείς απασχόλησης.