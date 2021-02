Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Λαϊκός Πολιτισμός και η Πανδημία. Η επόμενη μέρα», πραγματοποιείται το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσαναίων Συλλόγων (Π.Ο.Σ.Σ) σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) ΤΟΥ Α.Π.Θ και την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών.

Πρόκειται για μια επίκαιρη και ουσιαστική ημερίδα- συζήτηση για την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία και το μέλλον των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 27/02/2021 από τις 19.30μ.μ – 21.30μ.μ διαδικτυακά στη πλατφόρμα Zoom διεύθυνση:

https:// authgr.zoom.us/j/9342118448

Meeting ID:9342118448

Το θέμα της Διαδικτυακής ημερίδας είναι: «Λαϊκός πολιτισμός και πανδημία η επόμενη ημέρα» και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης έρευνας που διεξάγεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα από την Υ/νη της ειδικότητας Ελληνικών παραδοσιακών χορών καθηγήτρια κ. Στέλλα Δούκα και τους καθηγητές της ΣΕΦΑΑ με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Τοποθετήσεις επί του θέματος:

• Γεώργιος Λυκεσάς, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών».

• Ειρήνη Αργυριάδου, Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Σέρρες, ΑΠΘ. Με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός».

• Κωσταντίνος Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts).

Επίσης θα τοποθετηθούν και θα ακουστούν οι πρόεδροι των συλλόγων και οι χοροδιδάσκαλοι αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο site www.e-sarakatsanos.gr