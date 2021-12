Σκορπιέ, κοίτα να ξεκουραστείς και περάσεις όμορφα και γιορτινά με τους αγαπημένους σου σήμερα

Κριός

Χρόνια Πολλά! Wake up everybody, it’s Christmas! Woohoo! Και το «χρειάζεσαι» το πολύ μπλα μπλα, την καλοπέραση και το θετικό stimulation, αν και οι γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου μπορεί να νιώθουν πιο «ζόρικα» συναισθηματικά λόγω της συνόδου Αφροδίτης-Πλούτωνα.

Ταύρος

Χρόνια Πολλά! Το θέμα σήμερα «σηκώνει» φαί μέχρι σκασμού για το καλό βρε παιδί μου και only light συζητήσεις με τους αγαπημένους σου, αφού η ενασχόληση με «θεματολογία» πολιτικής, Covid επικαιρότητας, θρησκευτικής πίστεως κ.λπ. το μόνο που θα καταφέρει, με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα, θα είναι το να σε νευριάσει. Μείνε στα «περί ανέμων και υδάτων».

Δίδυμοι

Χρόνια Πολλά! This Christmas μπορεί να μην είναι τόσο γκλάλμουρους όσο άλλες χρονιές, αν όμως είσαι καλά με τον άνθρωπο σου, η σύνοδος Αφροδιτης-Πλούτωνα μπορεί να σας «ζεστάνει» ερωτικά. Αν «δεν» και είσαι γεννημένος τελευταίες μέρες, ίσως βγάλει ένα dissonance μεταξύ σας

Καρκίνος

Χρόνια Πολλά! «Τα γιορτινάα τους όλοι θα φορέεσουν» και θα βγεις και θα πιείς και θα χορέψεις, απλά οι γεννημένοι στο τέλος του ζωδίου με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα να αποφύγουν δύσκολες συζητήσεις και ζήλιες μέσα στην σχέση τους, για να μην «χαλαστούν» Χριστουγεννιάτικα.

Λέων

Χρόνια Πολλά! «It’s the most wonderful time of the year» αν και φέτος το γνωστό Christmas spirit είναι λίγο «κουτσουρεμένο» for everybody, ως «αντιστάθμισμα» όμως προβλέπεται τρελό φαγοπότι με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα. Wahoooo.

Παρθένος

Χρόνια Πολλά! Φουλ στις ετοιμασίες για να χαρείς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα να φέρνει «Santa baby...» καταστάσεις ερωτικά, αν και για τους γεννημένους του 3ου παίζουν ζήλειες και εμμονούλες.

Ζυγός

Χρόνια Πολλά! Χριστούγεννα μάλλον με άρωμα οικογενειακό αλλά και αρκετή κούραση φέτος και μια ανάγκη total αποχής από τοξικότητες και «κακιούλες» στο γιορτινό τραπέζι, καθώς η σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα μπορεί να φέρει εντάσεις για τους γεννημένους τελευταίες μέρες.

Σκορπιός

Χρόνια Πολλά! Κοίτα να ξεκουραστείς και περάσεις όμορφα και γιορτινά με τους αγαπημένους σου σήμερα, αφήνοντας «ξινίλες» στις σχέσεις που μπορεί να σε βγάλουν «off» με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα, αν είσαι γεννημένος στο τέλος του ζωδίου.

Τοξότης

Χρόνια Πολλά! «Όλα τα τρώω, όλα τα χλαπακώνω» είσαι Χριστουγεννιάτικα, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα να σε ωθεί σε big time κραιπάλες. Ζήστο Τοξότη μου!

Αιγόκερως

Χρόνια Πολλά! Καλέσματα, φαγητά και ταιριάσματα με χαρούμενα και γουρλίδικα άτομα σήμερα, ενώ «αντιστάσου» να βγάλεις τα εσώψυχα σου στην σχέση σου, καθώς με τη σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα στο ζώδιο σου παίζει και συναισθηματική φόρτιση, για τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο.

Υδροχόος

Χρόνια Πολλά! «Μ’ αεροπλάαανα και βαπόοορια» kind of διαθεση Χριστουγεννιάτικα, με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα να σε σπρώχνει να γίνεις «κρασοκανάτα» για να κάνεις λίγο κέφι. «Και με τους φίλους τους παλιούουους...»

Ιχθύες

Χρόνια Πολλά! Τι δώρο σου έφερε φέτος ο Άγιος Βασίλης; Το καλύτερο πάντως δώρο που μπορείς να κάνεις εσύ στον εαυτό σου είναι να χαρείς αλλά και να φροντίσεις τον αγαπημένο σου, γιατί με την σύνοδο Αφροδίτης-Πλούτωνα παίζουν ζήλειες και «τσαλιμάκια» στα ερωτικά για το 3ο δεκαήμερο.

athensvoice.gr