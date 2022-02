Λέοντα, με διάθεση ανάπαυσης και ξεκούρασης σε βρίσκει το weekend και μην το υποτιμάς καθόλου, γιατί το έχεις ανάγκη

Κριός

Άλλοι περιμένουν το Σ/Κ για να βγουν και να βολτάρουν, εσύ πάλι μάλλον για να πας λαϊκή και να να ασχοληθείς λιγάκι με το σπίτι. Μμμάιστα.

Ταύρος

Out and about this Σ/Κ αφού τον θέλεις τον «αέρα» σου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το βραδάκι ideal για ποτάκι (έκανε και ρίμα) με φίλους ή σύντροφο.

Δίδυμοι

Με «πρακτική στόχευση» μάλλον το weekend, να βγουν κάποιες δουλειές που δεν πρόλαβες μέσα στη βδομάδα, να πληρώσεις κάνα λογαριασμό, άντε να κανονίσεις και ένα φαγητό με το ταίρι σου.

Καρκίνος

«Θέλεις ή δε θέλεις, θα μου πεις απόψε» που είναι καλή φάση για ποτάκι, φαγάκι, σινεμαδάκι. Πάντως όπως και να’ χει βάλε κάτι που περιλαμβάνει και «άλλους» στο σημερινό σου πρόγραμμα.

Λέων

Με διάθεση ανάπαυσης και ξεκούρασης σε βρίσκει το weekend και μην το υποτιμάς καθόλου, γιατί το έχεις ανάγκη. Ε, δε χάλασε κι ο κόσμος να πέσεις νωρίς για «νανάκια» σήμερα, θα φτιάξεις και δερματάκι...

Παρθένος

Not bad at all το Σ/Κ, προσφέρεται για βόλτες, αθλοπαιδιές, αλλά και καλλιτεχνικά θεάματα. Προτείνω το -πάντα αγαπημένο- Amadeus του Peter Shaffer στο πανέμορφο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που μόλις έκανε πρεμιέρα.

Ζυγός

Η καριέρα και η οικογένεια σε απασχολούν με έναν -ή περισσότερους- τρόπο αυτό το Σ/Κ, κάπου όμως πρέπει να βάλεις στην εξίσωση και «του λόγου σου», αποσαφηνίζοντας διαπιστώσεις σχετικά με troublesome συμπεριφορές.

Σκορπιός

Off you go σήμερα, πάρε τους δρόμους και ξεκίνα τις βόλτες «αλά μπρατσέτα» με φίλους, παιδιά ή σύντροφο, ακόμα κι αν είναι για να «αλωνίσεις» την Ερμού μασουλώντας γλυκό καρύδα από το γνωστό σποτ στη γωνία του δρόμου.

Τοξότης

Έχεις μάλλον περισσότερη διάθεση για «χουχούλιασμα» και ξεκούραση, παρά για εξόδους και βόλτες σήμερα. No problem, καλές ξάπλες.

Αιγόκερως

Το Σάββατο σε καλεί να γίνεις λίγο πιο εξωστρεφής και να κανονίσεις να δεις κάνα άτομο το βραδάκι, ή ακόμα και να «κλείσεις» ένα ραντεβουδάκι.

Υδροχόος

Αυτό το weekend χρειάζεται να κοιτάξεις λίγο τα «πρέπει» που αφορούν την υγεία και την φυσική σου κατάσταση. Ξεκίνα με λίγη παραπάνω άσκηση, κόβοντας παράλληλα τις πολλές ψωμάρες.

Ιχθύες

Πιο άνετο το Σ/Κ, σου «επιτρέπει» να χαλαρώσεις, να κάνεις τις αγορές σου στα μαγαζιά και να διασκεδάσεις συντροφιά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

