Αιγόκερε, η ζωή είναι ένα «φσσστ». Μην την σπαταλάς

Κριός

Η ζωή είναι πολύ μικρή. Στοπ. Να ζεις, ν’ αγαπάς, να χαίρεσαι. Στοπ. Σήμερα, όχι αύριο. Never stop.

Ταύρος

Μην προσπαθείς να εκβιάσεις καταστάσεις μέσα σε μια προσωπική σχέση. Πορεύσου όπως βγαίνει και βλέπεις στη συνέχεια.

Δίδυμοι

Καλές οι φαντασιώσεις, αρκεί να μην επιμένεις να τις θεωρείς πραγματικότητα. Μην μπερδεύεις ανόμοια πράγματα.

Καρκίνος

«Hello, άγχος, my old friend, wish you could somehow reach the end» ιδιαίτερα αναφορικά με τα επαγγελματικά. Αμήν.

Λέων

Μην αφήνεις τον χρόνο να περνά, χωρίς να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί. Όπως βλέπεις, τίποτα στην ζωή, ποσό μάλλον η ίδια, δεν είναι δεδομένο.

Παρθένος

Σήμερα και αύριο απόφυγε σημαντικές αποφάσεις, ψάχνοντας μόνος σου την αλήθεια, εκεί που σου φαίνονται όλα too good to be true.

Ζυγός

Ο οργανισμός σου δεν είναι το Vaucanson automata. Δίνε του την σωστή φροντίδα από άποψη διατροφής και ξεκούρασης.

Σκορπιός

Κράτα μικρό καλάθι στα ερωτικά σου σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα αν παίζει κάποια νέα γνωριμία που σε έχει «ξεμυαλίσει». Όχι βιασύνες.

Τοξότης

Προσοχή σε ευσεβείς πόθους και ψευδαισθήσεις στις σχέσεις και στα επαγγελματικά σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο, αναβάλλοντας επίσης την λήψη σοβαρών αποφάσεων.

Αιγόκερως

Ο φόβος για το αύριο ας μην δηλητηριάζει και το σήμερα. Η ζωή είναι ένα «φσσστ». Μην την σπαταλάς.

Υδροχόος

Ειλικρινά, αν ξέρεις τι σε χαλάει/ πιέζει, γιατί, επιμένεις να το συνεχίζεις; Τι επιδιώκεις στην τελική;

Ιχθύες

Η εμπιστοσύνη και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά κερδίζεται, δεν χαρίζεται στο «έτσι». Έχε το κατά νου σήμερα και αύριο.

athensvoice.gr