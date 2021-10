Σκορπιέ η επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία μέχρι το τέλος του χρόνου (σχεδόν) σε αποφορτίζει από προβλήματα που βγήκαν το προηγούμενο διάστημα στην οικογένεια και το σπίτι

Κριός

Η επιστροφή του Δία στον Υδροχόο σε ορθή πορεία μέχρι τις 28/12 βάζει πάλι μπρος σχέδια και στόχους στα επεγγελματικά, ιδιαίτερα όσους σχετίζονται με ομάδες ανθρώπων και συνεργασίες. Μπορείς τώρα να βρεις τους κατάλληλους συμμάχους για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου, αντλώντας βοήθειες και από τον ευρύτερο φιλικό σου κύκλο, ενώ μερικοί θα επηρεαστούν και στα προσωπικά, μέσω ενός γάμου ή της γέννησης ενός παιδιού, με το 3ο δεκαήμερο να επηρεάζεται τώρα περισσότερο.

Ταύρος

Ο ευεργέτης Δίας επιστρέφει ορθόδρομος ως 28/12, επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο, ξεκολλώντας τα πράγματα στα επαγγελματικά. Το προηγούμενο διάστημα είχε αρκετή πίεση και σε έφερε αντιμέτωπο με τις μέχρι τώρα επιλογές και πράξεις σου. Από’ δω και κάτω χρειάζεται να τολμήσεις γι’ αυτά που έχεις κατά νου, πάντα με σωστή δουλειά, ενώ μπορεί να υπάρξει και κάποια επιβράβευση/αναγνώριση. Μερικοί θα επηρεαστούν και στα προσωπικά, μέσω ενός γάμου, μιας επιτυχίας στις σπουδες ή μιας μετακόμισης σε ξένη χώρα.

Δίδυμοι

Η επιστροφή του Δία στον Υδροχόο σε ορθή πορεία για το επόμενο δίμηνο σου δίνει την ευκαιρία να επεκταθείς πνευματικά μέσω σπουδών, ταξιδιών, διαμονής στο εξωτερικό, γνωριμιών με νέα ενδιαφέροντα άτομα, αλλάζοντας τις προοπτικές της ζωής σου. Μερικοί ίσως θελήσουν να παντρευτούν ή να γίνουν γονείς, ενώ επιχειρηματικά σχέδια, εμπορικές κινήσεις, λανσαρίσματα προϊόντων, εκδόσεις και συγγραφές βιβλίων ευνοούνται, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο.

Καρκίνος

Ο Δίας επιστρέφει ορθόδρομος μέχρι 28/12 ευνοώντας, τώρα περισσότερο το 3ο δεκαήμερο, σε οικονομικά ζητήματα, κυρίως όσα σχετίζονται με τρίτους όπως κληρονομιές, περιουσιακά, συνεταιρισμούς, φορολογικά, μεταβιβάσεις,, διακανονισμούς κ.λπ. Το προηγούμενο διάστημα ίσως αισθανόσουν μεγάλη ψυχολογική πίεση, έχει όμως επέλθει μια χρήσιμη συνειδητοποίηση για το τι χρειάζεσαι για να νιώθεις καλά και προς τα εκεί πρέπει να κινηθείς. Η σεξουαλικότητα σου θα είναι αυξημένη, προσοχή όμως σε απιστίες σε μόνιμες σχέσεις.

Λέων

Ο Δίας επιστρέφει ορθόδρομος απέναντι σου έως 28/12 ευνοώντας, τώρα ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο, νέες γνωριμίες, συνεγασίες και νομικά ζητήματα. Μερικοί θα αρχίσουν να σκέφτονται τον γάμο, άλλοι θα μπορέσουν να σώσουν την σχέση τους, ενώ μερικοί θα αποχαιρετήσουν ό, τι δεν τραβάει άλλο. Το διάστημα από τα τέλη Ιουλίου δεν ήταν εύκολο, αφού αρκετοί χώρισαν, άλλοι δοκιμάστηκαν, άλλοι επέστρεψαν σε πρώην ή αντιμετώπισαν στασιμότητα στα επαγγελματικά. Τα πράγματα τώρα ξεκολλάνε, λίγη προσοχή μόνο στην αύξηση του βάρους σου.

Παρθένος

Ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά (σχεδόν) ως το τέλος του χρόνου, βοηθώντας σε να κάνεις καλύτερες επιλογές υγείας, αφού το τελευταίο διάστημα πιθανόν ταλαιπωρήθηκες από διαφορά θεματάκια, απόρροια της αμέλειας λόγω πίεσης στη δουλειά, υποχρεώσεων ή υπερκόπωσης. Έχεις πλέον αντιληφθεί ότι δεν είσαι «ο βιονικός άνθρωπος» και το σώμα σου έχει ανάγκη από φροντίδα. Στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια καλή πρόταση, μια επιτυχία ή μια προαγωγή, ιδιαίτερα για το 3ο δεκαήμερο.

Ζυγός

Ο ευεργέτης Δίας επιστρέφει ορθόδρομος στον Υδροχόο ως 28/12 φέρνοντας ξανά αισιοδοξία σε θέματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή. Το προηγούμενο διάστημα ίσως αναλώθηκες περισσότερο στο «τι δεν πάει» πλέον και τι σε κάνει εν τέλει πραγματικά ευτυχισμένο. Η πίεση και τα προβλήματα σε κούρασαν, όμως τώρα το πράγμα αλλάζει και θα υπάρξουν ευκαιρίες για νέους έρωτες, επιτυχία σε δημιουργικά σχέδια, αλλά και baby boom, με το 3ο δεκαήμερο να επηρεάζεται σαφώς περισσότερο.

Σκορπιός

Η επιστροφή του Δία σε ορθή πορεία μέχρι το τέλος του χρόνου (σχεδόν) σε αποφορτίζει από προβλήματα που βγήκαν το προηγούμενο διάστημα στην οικογένεια και το σπίτι. Πιθανότατα να αντιμετώπισες θέματα με συγγενείς, γονείς, συγκατοίκους, άλυτα ψυχολογικά που σερνόντουσαν καιρό ή και πρακτικά θέματα ακινήτων. Αυτά σταδιακά επιλύονται, η ηρεμία επιστέφει, μερικοί θα δουν την οικογένεια τους να αυξάνεται, ενώ άλλοι θα μετακομίσουν είτε λόγω αυτού, είτε για τα επαγγελματικά, με το 3ο δεκαήμερο να επηρεάζεται περισσότερο.

Τοξότης

Ο κυβερνήτης σου Δίας επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο ως 28/12 και η διάθεση να κάνεις καινούργια πράγματα αλλά και η σχετική εύνοια, κυρίως για το 3ο δεκαήμερο, επιστρέφουν. Ό, τι σχετίζεται με σπουδές, επιμόρφωση, ταξίδια, ξένους, εξωτερικό, επικοινωνία, διαφήμιση, μάρκετινγκ, εκδόσεις, συγγραφή, παρουσιάσεις, ΜΜΕ, διαδύκτιο, εμπόριο και επιχειρήσεις μπορεί να πάει καλά, καθώς το μυαλό σου επεξεργάζεται με όρεξη νέα σχέδια, ενώ θα βελτιωθούν και σχέσεις με αδέρφια και κοντινούς συγγενεις. Καλή περίοδος για αγορά μεταφορικού μέσου.

Αιγόκερως

Ο Δίας επιστρέφει ορθόδρομος στον τομέα των οικονομικών σου ως 28/12, βοηθώντας σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, επενδύσεων, διακανονισμών χρεών, μεταβιβάσεων, γονικών παροχών, αγοραπωλησιών ακινήτων, θέματα στα οποία είχε υπάρξει στασιμότητα από τα τέλη Ιουλίου. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τελειώνουν με κάτι που συνεχίζει να «τρώει» λεφτά, όπως μια ζημιογόνα επιχείρηση, ενώ μερικοί θα πάρουν προαγωγή ή κάποιο μπόνους, με το 3ο δεκαήμερο να ευνοείται περισσότερο. Προσοχή μόνο σε σπατάλες.

Υδροχόος

Ο Δίας επιστρέφει ορθόδρομος στο ζώδιο σου και θα παραμείνει σε αυτό ως τις 28/12, ευνοώντας τώρα περισσότερο τους γεννημένους στο 3ο δεκαήμερο. Η επιρροή αφορά δυνητικά τα πάντα: σχέσεις, επαγγελματικά, υγεία, οικονομικά, σπουδές. Με την συνειδητοποίηση που επήλθε μέσα σου το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με το που βρίσκεσαι, που θες να πας και τι χρειάζεσαι για να νιώθεις καλά, μπορείς να προχωρήσεις με στόχευση τα σχέδια σου, έχοντας πλέον πάρει τις αποφάσεις σου. Προσοχή μόνο στην υπεραισιοδοξία και την αίσθηση «ο κόσμος μου χρωστάει», αλλά και στην περίμετρο της μέσης σου...

Ιχθύες

Ο Δίας επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Υδροχόο μέχρι 28/12, προτού περάσει στις 29/12 στο δικό και ζώδιο. Και αυτή είναι η «ευκαιρία σου», με την εύνοια ότι τώρα πρέπει να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για το μέλλον, να καταστρώσεις τα σχέδια σου εν κρυπτώ και κυρίως να αποβάλλεις once and for all τοξικά μπαγκάζια από το παρελθόν που σε κρατάνε πίσω. Ίσως το προηγούμενο διάστημα το τερμάτισες με το αυτομαστίγωμα για το τι λάθη έχεις κάνει, τι ματαιώσεις έχει «φάει» κ.ο.κ., τώρα όμως είναι η ώρα να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου, έν αναμονή μια καινούργιας χρονιάς που έρχεται με δώρα.

athensvoice.gr