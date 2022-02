Δίδυμε, από το να κάνεις «λίγο απ’ όλα» καταλήγοντας τελικά να κάνεις «μισά πράγματα», αφοσιώσου καλύτερα στα ουσιώδη και σ’ αυτά που θέλεις πραγματικά

Κριός

Μη γίνεις αυτό που «μισείς»: ένας από’ αυτούς που έβλεπαν τα (λογής) «τρένα» να περνούν... Μην ξοδεύεις τον χρόνο σου άσκοπα εν ολίγοις. Δεν είναι άπειρος.

Ταύρος

«Μυγιάζεσαι» ευκολότερα σήμερα και εκνευρίζεσαι επίσης, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο σου. Ναι, συμβαίνουν κι αυτά.

Δίδυμοι

Από το να κάνεις «λίγο απ’ όλα» καταλήγοντας τελικά να κάνεις «μισά πράγματα», αφοσιώσου καλύτερα στα ουσιώδη και σ’ αυτά που θέλεις πραγματικά.

Καρκίνος

Από τις μέρες που πρέπει «να σφίξεις το ζωνάρι» στα οικονομικά, αποφεύγοντας τα αχρείαστα και παρορμητικά έξοδα. «Ουκ εν τω πολλώ το ευ», αυτό να θυμάσαι όταν κάτι σου «γυαλίζει» επικίνδυνα.

Λέων

Μπορεί εσύ να θέλεις μια business as usual Τρίτη, η αυριανή Πανσέληνος όμως στο ζώδιό σου «χτίζει» ήδη μπόλικο συναίσθημα, οπότε προσοχή στην «έκφρασή» του.

Παρθένος

«Κούραση το Erasmus» σε δουλειά και καθημερινότητα, επομένως πες όχι σε υπερβολές σχετικά με τη διατροφή που μπορούν να σου «κόψουν» κι άλλο την ενέργεια. #avoidpitogyro

Ζυγός

Ναι ok, χίλιοι δυο προβληματισμοί για τα προσωπικά, τη δουλειά, το Ουκρανικό, you name it basically, καλύτερα όμως εστίασε σε ό,τι μπορείς να επηρεάσεις right here, right now.

Σκορπιός

Προσπάθησε να μην γκρινιάζεις κατευθείαν για την πραγματικότητα των επαγγελματικών που βγάζει πίεση. Ναι, το ξέρω ότι σου είναι δύσκολο.

Τοξότης

«Aaaah, zabenyaa baghiti Baba» αναφωνείς σαν να βγήκες από το Lion king, έχοντας όρεξη να μπεις δυναμικά στο (δικό σου) Circle of Life. Δεν είναι τίποτα, «σ’ έπιασε» μάλλον η αυριανή Πανσέληνος.

Αιγόκερως

Λίγο τα προσωπικά, λίγο τα οικονομικά και μπορεί να θελήσεις να «βυθιστείς» στο ασφαλές ψυχολογικό σου «καβούκι» για ένα μικρό reboot. Όντως;

Υδροχόος

Οι ανάγκες των άλλων μπορεί να σε προσγειώνουν απότομα, παρόλα αυτά άσε τις «μαγκιές» γιατί μάλλον είναι πλέον προβλέψιμες...

Ιχθύες

Η Τρίτη μπορεί να «παίξει» λίγο με τον προγραμματισμό σου και επομένως και με τα νεύρα σου, γιατί έχεις να χωρέσεις αρκετά duties. Prioritize wisely.

athensvoice.gr