Τοξότη, πες «ναι» σε μια πιο healthy προσέγγιση στο κομμάτι της διατροφής

Κριός

Ίσως δεν μπορείς να αποφύγεις έκτακτα έξοδα, τα οποία μπορεί να προκύπτουν για διάφορους λόγους, π.χ. λήγει η βεβαίωση του μηχανικού για μια μεταβίβαση και χρειάζεται να τα «σκάσεις» εκ νέου, ή έρχεται η ΔΕΗ και...ο Θεός μαζί μας!!

Ταύρος

Το τρίγωνο του Άρη από τον Αιγόκερο με τον Ουρανό από το ζώδιο σου μιλά για ανάληψη πρωτοβουλιών που μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου (αρχές 2ου ιδιαίτερα). Μην αφήνεις τον φόβο, τη συνήθεια ή την τοξικότητα να σε περιορίζει.

Δίδυμοι

Πάρτο πιο χαλαρά, δίνοντας χρόνο στον εαυτό σου να «ρεποζάρει» συναισθηματικοψυχολογικά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως «παρατάς» τις υποχρεώσεις προς τη δουλειά. Το άγχος βασικά περιόρισε.

Καρκίνος

Ποτέ ήταν η τελευταία φορά που έκανες ένα χαλαρωτικό massage, μια φροντίδα μαλλιών ή μια άλλη κούρα χαλάρωσης και ομορφιάς που έχεις ανάγκη ως άνθρωπος για να αισθάνεσαι άνετα in your own skin; Αν ούτε που θυμάσαι, είναι καιρός να «σου κάνεις» ένα δώρο ευεξίας.

Λέων

«Νους υγιής εν περιβάλλοντι υγιεί» γιατί αν γύρω σου γίνεται ο κακός χαμός από την ακαταστασία πως να συγκεντρωθείς για να δουλέψεις σαν άνθρωπος είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι (βλέπε τηλεργασία) ;

Παρθένος

«Να ζεις, ν’ αγαπάς και να μαθαίνεις». Η διάθεση είναι να «ξεπατικώσεις» κατά γράμμα τον τίτλο του βιβλίου του Leo Buscaglia δοκιμάζοντας την «τύχη» σου in all three, χωρίς μάλιστα να αποκλείονται unexpected γνωριμίες για μερικούς (αρχές 2ου κυρίως).

Ζυγός

Βαρετά πράγματα, όπως οικονομικές «αλχημείες» σχετικά με το ποιά πληρωμή πρέπει να κανεις prioritize, πια να καθυστερήσεις κ.λπ, μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, αν και μερικοί πιθανον να έχουν και νέες προτάσεις ή συμφωνίες με καλό οικονομικό αντίκρισμα (αρχές 2ου κυρίως).

Σκορπιός

Θέλεις ανανέωση μέσα στη σχέση, διαφορετικά το ματάκι «παίζει» και όχι τόσο για το je t’ aime, όσο για την χαρά του καινούργιου. Οι ελεύθεροι (ειδικά των αρχών του 2ου δεκαημέρου) παρακαλούνται να κυκλοφορήσουν λιγάκι, γιατί παίζουν και νέες γνωριμίες.

Τοξότης

Πες «ναι» σε μια πιο healthy προσέγγιση στο κομμάτι της διατροφής, περιορίζοντας το επεξεργασμένο φαγητό, μπαίνοντας στην κουζίνα με έμπνευση για δημιουργία. Να προτείνω για αρχή «κοτόπουλο πίρι-πίρι»;

Αιγόκερως

Θετικά ερωτικά «απρόοπτα», όπως μια ξαφνική νέα γνωριμία, είναι στα πιθανα σενάρια του τριγώνου που σχηματίζει ο Άρης από το ζώδιο σου με τον Ουρανό (αρχές 2ου κυρίως). Σε «κουρασμένες» σχέσεις και συνεργασίες ωστόσο πρέπει να καταβάλεις περισσότερη προσπάθεια.

Υδροχόος

Είσαι περισσότερο ευάλωτος ψυχικά στις εξωτερικές πιέσεις, των επαγγελματικών, της καθημερινότητας, της οικογένειας, των προσωπικών, επομένως άσε για αύριο αν μπορείς τα πιο «δύσκολα».

Ιχθύες

Συζητήσεις και επαφές με συνεργάτες, συλλογικές παρουσιάσεις και meetings μπορούν να πάνε καλά σήμερα, αν και για μερικούς δεν αποκλείονται out of the blue σχετικά «παρατράγουδα» σε επαγγελματικές συναναστροφές, αφού το τρίγωνο Άρη-Ουρανού δεν αποκλείει τις αψυχολόγητες αντιδράσεις.

athensvoice.gr