Κριός

Οικονομικές κινήσεις και συζητήσεις με σύντροφο, συνεργάτες ή αλλά άτομα με τα οποία υπάρχουν κοινά συμφέροντα, π.χ κληρονομικά, περιουσιακά κ.λπ. έχουν απαγορευτικό σήμερα και αύριο, καθώς άκρη δεν θα βγει, αλλά θα δημιουργηθούν εστίες έντασης και πίεσης. Μετρίασε παράλληλα όσο μπορείς τον παρορμητισμό σου.

Ταύρος

Μεγάλες απαιτήσεις έχει η σημερινή και η αυριανή μέρα, κυρίως σε επικοινωνιακό και επαγγελματικό επίπεδο, με περίεργες αντιδράσεις από συνεργάτες, φίλους ή σύντροφο, οπότε απόφυγε όσο μπορείς «εξάρσεις» και εκνευρισμούς, κοντρολάροντας την υπερένταση που αισθάνεσαι.

Δίδυμοι

Όσο πιο «χαλλαρά» αντιδράσεις σήμερα και αύριο σε τυχόν εμπόδια και δυσκολίες στην δουλειά και στην καθημερινότητα, αλλά και στην συνεννόηση με συνεργάτες ή σύντροφο τόσο το καλύτερο γι’ σένα και το νευρικό σου σύστημα. Προσοχή και στην οδήγηση αλλά και σε παράτολμες συμπεριφορές.

Καρκίνος

Το τι θέλεις, με το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο επαγγελματικών σχεδίων σήμερα και αύριο είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και σίγουρα δεν είναι μέρες για ενάρξεις, οικονομικές συζητήσεις/ κινήσεις ή «ατσαλοσύνες» στην επικοινωνία με σύντροφο, παιδιά, φίλους ή συνεργάτες. Ψυχραιμία πάνω απ’ όλα.

Λέων

Έχουμε πει ότι Τετάρτη και Πέμπτη είναι από τις δυσκολότερες μέρες του μήνα, τόσο σε ψυχολογική διαχείριση όσο και σε πρακτική (τέλος 1ου - αρχές 2ου δεκαημέρου), οπότε συζητήσεις για οικογενειακά, προσωπικά και επαγγελματικά better not today, γιατί ο θυμός είναι next level. Ό, τι στραβό προκύψει δες το for what it is, κάνοντας το καλύτερο που μπορείς, χωρίς να φορτωθείς όμως ξένες ευθύνες.

Παρθένος

Ακόμα και ο Speedy Gonzales θα ζοριζόταν με το τρέξιμο στην δουλειά και στην καθημερινότητα σήμερα και αύριο, αλλά παν’ απ’ όλα η υγεία μας, οπότε...κανόνισε, προσέχοντας παραπάνω και στο τιμόνι. Κι αν συνεργάτες και συνάδελφοι σε κακολογούν ή «σου πρήζουν το συκώτι»...προσπέρασε.

Ζυγός

Η Τετάρτη και η Πέμπτη δεν είναι μέρες για συζητήσεις με σύντροφο ή συνεργάτες για τα οικονομικά, ούτε για σχετικές ενέργειες, με τους καυγάδες να καραδοκούν, ενώ εντάσεις μπορούν να προκύψουν και με τα παιδιά ή για άλυτα θέματα στα ερωτικά.

Σκορπιός

The struggle is real σήμερα και αύριο, τόσο εντός σου, όσο και στο περιβάλλον της δουλειάς, της οικογένειας ή των προσωπικών, καθώς λόγια που δεν σου αρέσουν, σε προσβάλουν/ σε «διαολίζουν» ή αντίθετα μια όρεξη για συγκρούσεις από την δίκη σου πλευρά, δοκιμάζουν τις αντοχές όλων.

Τοξότης

Η Τετάρτη και η Πέμπτη δεν είναι εύκολες μέρες, τόσο από ενέργεια και διάθεση, όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο, οπότε καλύτερα μην χάσεις χρόνο συζητώντας και εξηγώντας χωρίς αποτέλεσμα, με κίνδυνο να μπλεχτείς σε καυγάδες. Τα επαγγελματικά πάλι μπορεί να κρύβουν παρασκήνιο.

Αιγόκερως

Τα οικονομικά μπορεί να είναι αιτία εντάσεων και ρήξεων με συνεργάτες, φίλους ή σύντροφο σήμερα και αύριο και επειδή θα είναι πιεστικές μέρες for all of us, δώσε χρόνο, χωρίς να μεγαλοποιείς τα πράγματα. Υπογραφές συμβολαίων και συμφωνιών παίρνουν άκυρο.

Υδροχόος

Τα επαγγελματικά (και από κοντά και τα οικογενειακά) «δίνουν πόνο» κυριολεκτικά και μεταφορικά σήμερα και αύριο, με την πίεση, τις δυσκολίες και τις extra ευθύνες να βγάζουν και εντάσεις, γιατί είσαι άνθρωπος στην τελική και όχι ο Βούδας, αν και δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να τον μιμηθείς λιγάκι...

Ιχθύες

Καλύτερα άκου το ένστικτο σου και μην εμπιστεύεσαι τυφλά τα μυστικά σου σε άτομα που δεν έχεις τσεκάρει τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά σήμερα και αύριο, προσέχοντας ταυτόχρονα περισσότερο τον τρόπο που επικοινωνείς και οδηγείς γιατί οι μέρες είναι περίεργες.

