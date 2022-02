Τοξότη, κάποια στιγμή πρέπει να «αναρωτηθείς» αν οι ισορροπίες που κρατάς στις σχέσεις σου έχουν ή όχι σχέση με τους δικούς σου στόχους

Κριός

«Κανείς δεν μπορεί να σώσει κανέναν από τον εαυτό του» και αυτό ισχύει (δυστυχώς) ακόμα και τα πολύ κοντινά και αγαπημένα πρόσωπα, όσο κι αν αυτό σε πληγώνει.

Ταύρος

Από το μεσημέρι και μετά τα πράγματα είναι πιο «ήπια», με την έννοια ότι μπορείς να τρέξεις πρακτικά θέματα των επαγγελματικών ή να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου.

Δίδυμοι

It’s not a bad idea να βγαίνεις που και που από το comfort zone σου, εξερευνώντας διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και δράσης, specifically στο κομμάτι των σχέσεων.

Καρκίνος

Καλό είναι να μην καθυστερείς όταν πρέπει να δράσεις, ακόμα κι αν αυτό βγάζει κούραση. Be proactive και θα δεις τα πράγματα από άλλη «σκοπιά».

Λέων

Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις η σημερινή μέρα, περισσότερο δε από το μεσημέρι και μετά, οπότε make good use of it και για επαφές στη δουλειά και για κάνα χαλαρό ποτάκι με φίλους το βράδυ.

Παρθένος

Για να βελτιωθούν οι σχέσεις σου, πρέπει να κάνεις βήματα progress και συ. Μην ξεχνάς ότι οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας...

Ζυγός

Η Τετάρτη έχει «προοπτικές» για να πάει πιο άνετα ως μέρα, ιδίως από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή χωρίς πολλές «φουρτούνες» που πρέπει να διαχειριστείς. Ουφ.

Σκορπιός

«Χαμηλά η μπάλα» σήμερα, όχι τόσο από ενέργεια, όσο από μια πιο mild διάθεση «ανταπόκρισης» απέναντι στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Τοξότης

Κάποια στιγμή πρέπει να «αναρωτηθείς» αν οι ισορροπίες που κρατάς στις σχέσεις σου, προσωπικές ή επαγγελματικές, έχουν ή όχι σχέση με τους δικούς σου στόχους. Αν όχι, τι ακριβώς «παλεύεις» να διατηρήσεις;

Αιγόκερως

Όσο «βαρετό» κι αν ακούγεται, στο κομμάτι της υγείας και της φυσικής κατάστασης «πρέπει να προσέχεις για να έχεις» in the long run. Εσύ έφαγες τα «5 A Day» σου σήμερα;

Υδροχόος

Μπορείς να «συμμαζέψεις» αρκετές δουλειές σήμερα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αλλά και να βρεις χρόνο για λίγο quality time με τα παιδιά ή τον σύντροφο.

Ιχθύες

Υποχρεώσεις των επαγγελματικών και της οικογένειας/ σπιτιού μπορεί να σε «ρουφήξουν» αρκετά σήμερα. Ξεχώρισε για αρχή τα βασικά και κατεύθυνε αναλόγως όλα τα υπόλοιπα.

