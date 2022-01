Αιγόκερε, πάρε πρωτοβουλία σήμερα και εκδήλωσε τα συναισθήματά σου στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει

Κριός

Κάνε το προγραμματάκι σου πιο χαλαρό σήμερα, ρίξε το βάρος στο να περάσεις καλά και μην ασχολείσαι με negative staff, αποφεύγοντας άτομα που έχουν «ροπή» στο να στα μεταφέρουν. No thank you.

Ταύρος

Αναζήτησε τη συμβουλή / αρωγή φίλων και γνωστών για να βρεις τις απαντήσεις / λύσεις που ζητάς για ένα θέμα που σε «παιδεύει». Ίσως μάλιστα έχεις μια θετική επικοινωνία με ένα άτομο που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Δίδυμοι

Ένα οικονομικό θέμα που τραβάει καιρό ίσως τύχει καλύτερης εξέλιξης σήμερα (αρχές 3ου), ενώ η Τετάρτη μπορεί να έχει και ερωτικό ενδιαφέρον, κάνοντας σε πιο «αγαπησιάρικο» στο σεξουαλικό κομμάτι.

Καρκίνος

«Πετάς τη σκούφια σου» για ένα ταξίδι, που πλέον το αισθάνεσαι σαν «οργανική ανάγκη», οτιδήποτε όμως ικανοποιεί την καλλιτεχνική «φλέβα» μέσα σου μπορεί να λειτουργήσει σαν αντίδοτο, αν λόγω της Covid πραγματικότητας φοβάσαι / δεν μπορείς να ταξιδέψεις.

Λέων

Θέλεις μια ανανέωση στην εμφάνισή σου, κάτι που σου δίνει λίγο παραπάνω sexiness, όπως ένα καινούργιο ρούχο, ένα διαφορετικό χτένισμα κ.λπ. Απλά φρόντισε το αποτέλεσμα να μην θυμίσει το makeover του Jeff Bezos.

Παρθένος

Η Τετάρτη προσφέρεται για να έρθεις πιο κοντά με το σύντροφο σου, «λειαίνοντας» με ρομαντισμό τυχόν τσακωμούς, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στο άτομο που σε ενδιαφέρει, αλλά και να κάνεις μια «κίνηση» προς έναν πρώην, βολιδοσκοπώντας την κατάσταση (αρχές 3ου δεκαημέρου κυρίως). Ισως πάλι σε προλάβει εκείνος...

Ζυγός

Η κατάσταση στο σπίτι, με τους συγκάτοικους, την οικογένεια ή το σύντροφο βελτιώνεται και δίνει ανάσες «ζουζουνίσματος» και γλυκών καθημερινών στιγμών (αρχές 3ου δεκαημέρου ιδιαίτερα).

Σκορπιός

Αν ήθελες να κάνεις κίνηση, να ανοίξεις την καρδιά σου προς το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει η Τετάρτη είναι βοηθητική, ενώ μπορείς πιο εύκολα να τα ξαναβρείς με το ταίρι σου, αν είχατε μαλώσει για κάποιο λόγο (αρχές 3ου ιδιαίτερα).

Τοξότης

Έχεις ανάγκη η ερωτική σου ζωή να σε ικανοποιεί και συναισθηματικά, οπότε, στην περίπτωση που νιώθεις «ριγμένος» σε αυτό το κομμάτι, θα μπεις στη διαδικασία να το επικοινωνήσεις στο σύντροφό σου.

Αιγόκερως

Πάρε πρωτοβουλία σήμερα και εκδήλωσε τα συναισθήματά σου στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ή συζήτησε με το ταίρι σου πως αισθάνεσαι μέσα στη σχέση, βγαίνοντας για ένα φαγητό, ένα κρασάκι κ.λπ.

Υδροχόος

Συζητήσεις για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά μπορεί να πάνε καλύτερα σήμερα, αν κάνεις τον «κόπο» να ψυχολογήσεις την άλλη πλευρά και να λειτουργήσεις αναλόγως.

Ιχθύες

Η Τετάρτη είναι κατάλληλη για ρομαντικές εξόδους με τον άνθρωπό σου, ενώ μπορεί να φέρει και συνειδητοποιήσεις για μια φιλική σχέση, στην οποία «υποβόσκουν» ερωτικά συναισθήματα, είτε από τη δίκη σου είτε και από την άλλη πλευρά.

