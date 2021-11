Κριέ, βρες χρόνο να «ξαποστάσεις» ψυχολογικά, κατά προτίμηση μόνος σου

Κριός

Καλό μήνα! Το άγχος για κάποια οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που τρέχεις τελευταία είναι βέβαια γεγονός, αλλά όχι κι ό,τι καλύτερο σαν πρωτομηνιάτικο vibe. Βρες χρόνο να «ξαποστάσεις» ψυχολογικά, κατά προτίμηση μόνος σου.

Ταύρος

Καλό μήνα! Οι δημόσιες σχέσεις μερικές φορές μοιάζουν αναγκαίο κακό και αυτό σε πιέζει, γιατί σαν άνθρωπος δε είσαι του πολύ γλειψίματος, αλλά μάλλον του «Άσε μας κι εσύ Χριστιανέ μου!».

Δίδυμοι

Καλό μήνα! Ξέρεις, αυτό που θεωρείς ότι αν πας με τα νερά του άλλου, τον ακούσεις, τον εξυπηρετήσεις, τότε θα σεβαστεί κι αυτός εσένα, δεν συμβαίνει με όλους. Και σίγουρα όχι με τους ανώριμους.

Καρκίνος

Καλό μήνα! Το πολύ φιλότιμο αποδεικνύεται χοντρή χαζομάρα, όταν αντί για έστω κάποιο χαριτωμένο «είσαι ήρωας ρε» εισπράττεις περιφρόνηση ή και κριτική.

Λέων

Καλό μήνα! Το ζητούμενο σε μια σχέση είναι ναι μεν να εκφράζεις τα θέλω σου, χωρίς όμως να τα επιβάλεις στον άλλο. Αρκεί το να υπάρχει περιθώριο συζήτησης.

Παρθένος

Καλό μήνα! Καλύτερα ασχολήσου με ό,τι μπορείς και όχι ό,τι δεν μπορείς να κάνεις (άμεσα τουλάχιστον) στην δουλειά, γλυτώνοντας χρόνο και μυαλό.

Ζυγός

Καλό μήνα! Θες να να βγάλεις ΤΑΠ, να πάρεις Βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ, να κάνεις μια αίτηση ή good knows what else για να προλάβεις διάφορα οικονομικά θέματα πριν το τέλος της χρονιάς; Οι ευχές μας μαζί σου!

Σκορπιός

Καλό μήνα! Ο άνθρωπος που κατηγορεί ανεξέλεγκτα δεν αντιμετωπίζεται εύκολα καθώς σε αποσταθεροποιεί, παίζοντας με τα όρια σου. Εκεί είναι που πρέπει να τα «ενισχύσεις».

Τοξότης

Καλό μήνα! Αν χρειάζεται να συμφωνήσεις σε μια πρόταση στα επαγγελματικά, αναλαμβάνοντας π:χ. μερικές παραπάνω ευθύνες, η Τετάρτη είναι κατάλληλη, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 1ο δεκαήμερο.

Αιγόκερως

Καλό μήνα! «Δείξε μου τον φίλο σου, να σου πω ποιός είσαι» λέει η παροιμία και η ζωή η ίδια δηλαδή. Εσύ γιατί επιμένεις να το «αρνείσαι» κατά το δοκούν;

Υδροχόος

Καλό μήνα! Αυτο που βάζεις τον άλλο στην διαδικασία να μαντέψει τι θέλεις και να σιγουρευτεί ότι δεν είναι λάθος..., δηλαδή κουραστικά ήδη.

Ιχθύες

Καλό μήνα! Τα «μεγάλα» της ζωής άστα για άλλη μέρα και συγκεντρώσου στο πως να τα βγάλεις πέρα με τα πρακτικά στο εδώ και τώρα. Και μετά βλεπεις πως πάει το πράγμα (αναλόγως και Covid βέβαια πια).

