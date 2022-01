Καλή χρονιά!

Κριός

Καλή χρονιά! Ελπίζω να αγόρασες μια τυχερή κρεμμύδα για να βάλεις στην πόρτα σου πρωτοχρονιάτικα. Αν όχι, μην ξεχάσεις τουλάχιστον να σπάσεις το ρόδι. Γούρι, γούρι!

Ταύρος

Καλή χρονιά! Το ωραίο τρίγωνο του Ήλιου με τον Ουρανό από το ζώδιό σου πρωτοχρονιάτικα σημαίνει one thing only: you need a change. Μια αλλαγή που θα σε ανανεώσει, θα σου δώσει ενέργεια και κίνητρο για τη νέα χρονιά. Εμπρός λοιπόν!

Δίδυμοι

Καλή χρονιά! Κλισέ καταστάσεις και συνευρέσεις δεν είναι του γούστου σου σήμερα, αφού γουστάρεις καινούργια ερεθίσματα για να ευχαριστηθείς. Αλλιώς δεν σηκώνεσαι από τον καναπέ σου («ρώτα με κι αν μπορώ» θα μου πεις, με τόσο ποτό/ φαΐ).

Καρκίνος

Καλή χρονιά! Ψυχολογική και συναισθηματική ανανέωση για σήμερα, έτσι για να πάει καλά η χρονιά. Τσέκαρε το Experience Park του Ελληνικού παρέα με φίλους ή παιδιά, για να χαρείς και να κάψεις συνάμα και καμία θερμίδα.

Λέων

Καλή χρονιά! Κωλοβαρέσιον and σελεμπρατιόν today, αφού literally, το μόνο που αξίζει είναι ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα. Και αυτό πρέπει να επιλέξεις.

Παρθένος

Καλή χρονιά! «Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιάααα» και γιατί όχι, δεν χρειάζεται να «βολευτείς» με κάτι λιγότερο από τα όνειρα σου πρωτοχρονιάτικα. Απλά άσε τις πολλές ασάφειες.

Ζυγός

Καλή χρονιά! «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα», ωστόσο ποιος χ£στηκ£ γι’ αυτά σήμερα, αφού το μόνο που σε νοιάζει είναι η μέρα σου να έχει κάτι από «Δυναστεία». Ελπίζω όχι τη φαγωμάρα.

Σκορπιός

Καλή χρονιά! Ίσως μια μίνι εκδρομούλα, να δεις λίγο θάλασσα ας πούμε, να έδινε μια άλλη νότα στην Πρωτοχρονιά σου. Γενικώς το κάτι διαφορετικό σού «πάει», οπότε «πήγαινέ» το κι εσύ.

Τοξότης

Καλή χρονιά! Λίγο ρελάξ today, με «οικείο» άραγμα και light μαζώξεις, να δώσεις έτσι και στο σώμα σου χρόνο να μεταβολίσει τα χθεσινά «έκτροπα». Και μετά και «ξανά προς τη δόξα τραβά»!

Αιγόκερως

Καλή χρονιά! Μια αλλαγή παραστάσεων, να κάνεις κάτι διαφορετικό από πέρσι τέτοια μέρα, είναι το «στοίχημά» σου για σήμερα. Και δε σε χαλάει καθόλου που το τριγωνάκι Ήλιου-Ουρανού μπορεί να έχει και ερωτικό ενδιαφέρον, φέρνοντας ίσως και μια νέα γνωριμία.

Υδροχόος

Καλή χρονιά! Καλή κι η οικογένεια, καλοί κι οι φίλοι, θες όμως λιγάκι έναν άλλο «αέρα», μια πιο «γλυκιά» αλλαγή σκηνικού για σήμερα. Να προτείνω το Chocolate Fest Xmas Edition στο αμαξοστάσιο του Γκάζι; Την πιο λαχταριστή γιορτή σοκολάτας;

Ιχθύες

Καλή χρονιά! Έλα, αφού τα ‘παμε. Το 2022 σε βρίσκει με τον Δία στο ζώδιό σου, επομένως οι προοπτικές ευημερίας και επέκτασης είναι μαζί σου. Βάλε στόχους μόνο και απόφυγε τις υπερβολές.

