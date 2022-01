Ζυγέ, μην σπαταλάς την ενέργειά σου με κουβέντες που συνεχώς δεν «βγάζουν» πουθενά

Κριός

Με better διάθεση η Πέμπτη, αρκεί να μη βγαζεις το «λάδι» σε φίλους, συνεργάτες ή σύντροφο, παίζοντας το «πνεύμα αντιλογίας» just for fun.

Ταύρος

Η κούραση μέσα στη σχέση είναι φυσιολογική από ένα σημείο και έπειτα. Εκεί είναι που πρέπει να «εφεύρεις» νέα διάθεση και οπτική στα πράγματα και όχι να παραδοθείς στην αδράνεια.

Δίδυμοι

Όταν ο άλλος συνεχώς καταπατά και παραβιάζει τα όρια σου, η δική σου δουλειά είναι να «οχυρωθείς» αναλόγως και όχι να «χάνεσαι» στο γιατί σου συμπεριφέρεται έτσι.

Καρκίνος

Το πρόχειρο φαγητό, ο κακός ύπνος και η έλλειψη στοιχειώδους άσκησης, ε δεν είναι και προϋποθέσεις καλής υγείας. Κάνε την προσπάθεια σου, μπορείς!

Λέων

Αυτός που θέλει να σε δει να σταθείς στα πόδια σου, δεν είναι αυτός που αυθαίρετα επιλέγει να σε ψέξει για τις επιλογές σου «διαλύοντας» σε, έχοντας όμως «καλή πρόθεση».

Παρθένος

Θέματα σπιτιού και οικογένειας μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, αλλά αν είναι να κάνεις την «παλικαριά» κάνε την χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση.

Ζυγός

Μην σπαταλάς την ενέργεια σου με κουβέντες που συνεχώς δεν «βγάζουν» πουθενά και με ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση.

Σκορπιός

Οικονομικά και πρακτικά θέματα στο σπίτι και στην οικογένεια θέλουν μια «άλφα» διαχείριση, με όσο το δυνατόν λιγότερες ψυχολογικές «εκδορές».

Τοξότης

Οι παρέες σου, οι επαφές και οι συναναστροφές σου πρέπει να σε ανανεώνουν και να σε ενεργοποιούν και όχι να σε «χλωμιάζουν» και να σε ρίχνουν. Αν ισχύει το δεύτερο κάτι πάει πολύ λάθος.

Αιγόκερως

Το «μονάχους-μονάχους» σου πάει καλύτερα στη δουλειά σήμερα, απλά μην μπλεχτείς με χίλιες δυο «συνιστώσες» για κάθε ιδεα και απόφαση, γιατί δεν θα βγάλεις άκρη.

Υδροχόος

Μπορεί το στοιχείο του «τοξικού κουτσομπολιού» να έχει κάτι που σε ιντριγκάρει εν πρώτοις, ωστόσο το aftertaste είναι πάντα χαμηλής ποιότητας και ωριμότητας.

Ιχθύες

Τα επαγγελματικά απαιτούν αρκετή ενέργεια, προσπάθησε όμως να τα φέρεις κάπως στα μέτρα σου, «γλυκαίνοντας» όσο γίνεται τις συνεννοήσεις.

