Κριός

Το ότι είσαι δυναμικός τύπος εκ φύσεως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναλαμβάνεις χίλιους ρόλους, «βολεύοντας» τους πάντες. Κοίτα και τη δική σου ζαχαρένια.

Ταύρος

Προσπαθώντας να ελέγξεις το ανεξέλεγκτο καταλήγεις ημίτρελος. Κράτα τα κουράγια σου και την φαιά σου ουσία για κάτι πιο ευχάριστο.

Δίδυμοι

«Ενθυμού και μη λησμόνει, πίνε τσάι με λεμόνι» και με κάνα φίλο ή γκόμενο από τα παλιά άμα λάχει, λόγω ανάδρομου.

Καρκίνος

Όπου ακούς λόγια που σε κάνουν να νιώθεις χειρότερα, τρέχα μακριά. Και μην αυτοπροτείνεσαι για βοήθεια, γιατί το people pleasing έχει και τα όρια του.

Λέων

Μην παίρνεις και τόσο σοβαρά την «τρέλα» των άλλων. Μάλιστα, παίζοντας το κι εσύ «τρελίτσα» μπορεις να έχεις περισσότερα αποτελέσματα.

Παρθένος

Επειδή τα πράγματα είναι λίγο ρευστά, go with the flow, επαναπροσδιορίζοντας το πρόγραμμα ανάλογα τα απρόοπτα και την διάθεση.

Ζυγός

Αν είναι να γίνεις ένας «άλλος», για να σε θέλει ο άλλος...άστο. Λάθος όλα και προοπτικές υγιούς ευτυχίας στον κουβά.

Σκορπιός

Το φαινόμενο «φάτα μοργκάνα» το έχεις υπόψη σου; Μπορεί να το ζήσεις, με την έννοια ότι αναζητάς κάτι να σε πάρει μακριά από την καθημερινότητα κι ας είναι illusion.

Τοξότης

Γκάζι-φρένο σήμερα από διάθεση, αφού προκύπτουν υποχρεώσεις (και άλλων) ή απρόοπτα που σε βγάζουν εκτός προγράμματος.

Αιγόκερως

Το τι γίνεται στο κεφάλι του καθενός, είναι δύσκολο να το ξέρεις. Ασχολήσου με το δικό σου, βάζοντας όριο στην υπερβολική ανησυχία.

Υδροχόος

Η νοοτροπία του ξερόλα δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στις προσωπικές σχέσεις.

Ιχθύες

Μην πιέζεις τον εαυτό σου με γρήγορους ρυθμούς σήμερα και φρόντισε να ξεκουραστείς παραπάνω από θέμα ύπνου.

