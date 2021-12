Καρκίνε, δεν γίνεται να τα πηγαίνεις καλά με όλους

Κριός

Κράτα τις σκέψεις σου για τις εξελίξεις με το θέμα της πανδημίας για την πάρτη σου, αν δεν θες να μπεις σε ατελείωτο «γαϊτανάκι» ανταπαντήσεων με το περιβάλλον σου.

Ταύρος

Καλό είναι να «φύγεις» σήμερα από το στάτους του καλού παιδιού που ευχαριστεί τους άλλους και βάζει τον εαυτό του τελευταίο. Με το «μπαρδόν» δηλαδή.

Δίδυμοι

Enough η πίεση από τις υποχρεώσεις στην δουλειά και την καθημερινότητα. Βάλε όρια asap και την υγεία σου σε προτεραιότητα, γιατί έρχεται και μια έκλειψη στον άξονα σου και...άντε.

Καρκίνος

Δεν γίνεται να τα πηγαίνεις καλά με όλους. Fact. Ξεπέρασε αυτή την λανθασμένη πεποίθηση και θα ξενοιάξεις από τεράστιο self stress στην ζωή σου. Trust me.

Λέων

Κάποιος σοφός έλεγε: «Είναι ανώφελο να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να λύνει διαφορικές εξισώσεις. Χάνεις τον χρόνο σου και κυρίως, ενοχλείς το γουρούνι...».

Παρθένος

Μάθε να αντιδράς σε ό,τι σε θίγει χωρίς φόβο. Το να βάζεις τον εαυτό σου στον «αυτόματο» για να αποφύγεις την σύγκρουση δεν είναι legitimate τακτική, αλλά δειλία.

Ζυγός

Τα οικονομικά θέλουν «στοργή ναι προδέρμ» για να τα βγάλεις πέρα, αν και εύκολα μπλέκονται ως αφορμή για κριτική με αγαπημένα σου πρόσωπα.

Σκορπιός

Είναι δική σου δουλειά να διεκδικήσεις μια ισότιμη σχέση τόσο στα προσωπικά, όσο και στα οικογενειακά. Αλλιώς, βολέψου με τα «κουμάντα» των άλλων.

Τοξότης

Είναι εντυπωσιακό το πώς η ψυχολογία και η υγεία συνδέονται μεταξύ τους, επηρεάζοντας την δίκη σου ολιστική ευημερία με ακρίβεια... υποδεκάμετρου!

Αιγόκερως

Μικρά ευχάριστα πραγματάκια με σύντροφο και φίλους πάντα χωράνε στο πρόγραμμα, όσες απαιτήσεις κι αν υπάρχουν στην καθημερινότητα, αρκεί να έχεις την ανάλογη θέληση.

Υδροχόος

Τα διαφορά απρόοπτα στο μέτωπο επαγγελματικών-σπιτιού είναι μέσα στο πρόγραμμα σήμερα, οπότε χρειάζεται να χαλαρώσεις λίγο τα δικά σου expectations.

Ιχθείς

Αν έχεις εκπαιδεύσει τους πάντες γύρω σου να ζητάνε και να παίρνουν, επόμενο είναι να λαμβάνεις αντιδράσεις όταν πας να αλλάξεις αυτό το «συστηματάκι». Keep going though.

