Σκορπιέ, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου έως 7/10, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση αυταξίας σου

Κριός

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10 αυξάνει το πάθος στα ερωτικά, καθώς τώρα η σεξουαλική πλευρά της σχέσης είναι πολύ σημαντική. Από την άλλη, η διαίσθησή σου θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι κρύβεται «πίσω από την βιτρίνα» της συμπεριφοράς του ανθρώπου σου.

Ταύρος

Ο μαγνητισμός που εκπέμπεις γοητεύει τους άλλους, αυξάνοντας τις πιθανότητές σου για νέες γνωριμίες στα ερωτικά, με το πέρασμα της Αφροδίτης στον Σκορπιό έως 7/10. Αν είσαι ήδη σε σχέση, δεν θέλεις να υπάρχει τίποτα κρυφό ανάμεσά σας, πιέζοντας για «αποσαφηνίσεις».

Δίδυμοι

Με την Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10 είναι η κατάλληλη περίοδος για να διαμορφώσεις έτσι την καθημερινή σου ρουτίνα ώστε να μην «καίγεσαι» από το άγχος, φροντίζοντας παράλληλα καλύτερα τον εαυτό σου, μέσω σωστής διατροφής και άσκησης.

Καρκίνος

Το ερωτικό παιχνίδι «ανάβει» με την Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10 και είναι μάλλον δύσκολο κάνεις να αντισταθεί στην γοητεία σου! Και εσύ με την σειρά σου θέλεις να ερωτευτείς και να περάσεις καλά, ενώ, αν είσαι σε σχέση, να αναθερμάνεις το κλίμα με τον σύντροφό σου.

Λέων

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10 σε καλεί να επανεξετάσεις πεποιθήσεις και συμπεριφορές που κουβαλάς από το σπίτι και την οικογένειά σου και αναπαράγεις χωρίς να το συνειδητοποιείς, άσχετα με το εάν σου προσφέρουν το οποιοδήποτε όφελος στην παρούσα φάση της ζωής σου.

Παρθένος

Τα λόγια σου έχουν δύναμη με την Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10, γεγονός που χρήζει αξιοποίησης τόσο σε συζητήσεις και επαφές σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και στο φλερτ, βοηθώντας σε να διασκεδάσεις και να «επιτύχεις» στον αισθηματικό τομέα.

Ζυγός

Ανάγκη για οικονομική ασφάλεια αλλά και πιθανή εύνοια στο συγκεκριμένο κομμάτι μέσω απρογραμμάτιστων εσόδων, φέρνει η Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10, αυξάνοντας όμως και την διάθεση σου για λούσα και σπατάλες. Προσοχή σε κτητικότητες και ζήλιες στα ερωτικά.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου έως 7/10, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση αυταξίας σου, γεγονός που βοηθά τόσο σε επαγγελματικά σχέδια, όσο φυσικά και στο ερωτικό κομμάτι, αφού το σεξαπίλ «σπάει τα κοντέρ»!

Τοξότης

Ώρα για cocooning και self care με την ουσιαστική έννοια της λέξης, καθώς η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό έως 7/10. Χρειάζεται να πάρεις τον χρόνο σου για να γιατρέψεις προσωπικές πληγές, π.χ. από έναν χωρισμό, αλλά και να ξεκουραστείς όσο γίνεται σωματικά, βρίσκοντας και πάλι τον εαυτό σου.

Αιγόκερως

Ώρα να αξιοποιήσεις τις γνωριμίες και τον κοινωνικό σου κύκλο για να προωθήσεις τα σχέδιά σου στα επαγγελματικά, με την Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10, ενώ και στα ερωτικά είσαι έτοιμος για άφθονη «ψυχαγωγία» και νέες κατακτήσεις!

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10 δίνει σημαντικό boost στα επαγγελματικά σου, αυξάνοντας την δημοφιλία σου και τις δυνατότητες να σε προσέξουν τα κατάλληλα άτομα, ευνοώντας και μια πρακτική αναγνώριση των προσπαθειών σου.

Ιχθύες

Αναζητάς ξανά το πάθος και το drive στην ζωή σου με την Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 7/10, έχοντας τάσεις φυγής όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Θέλεις να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις νέα άτομα και να βγεις με έναν τρόπο έξω από την συνηθισμένη ρουτίνα σου. Go for it.

athensvoice.gr