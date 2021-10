Σκορπιέ, πιο ευχάριστη η Κυριακή, σου επιτρέπει να ρεποζάρεις και να διασκεδάσεις με φίλους και σύντροφο

Κριός

Πρακτικές υποχρεώσεις του σπιτιού ή των επαγγελματικών σε κρατούν απασχολημένο και δεν αποκλείεται να χρειαστεί να βγάλεις λίγη δουλειά για την εβδομάδα που ξεκινά, όντας αρκετά παραγωγικός.

Ταύρος

Πιο χαλαρή η τελευταία μέρα του Οκτώβρη, προσφέρεται για όμορφες στιγμές με φίλους, παιδιά, σκυλιά, σύντροφο, oπότε κοίτα να βγεις και να περάσεις καλά.

Δίδυμοι

Η επιθυμία σου σήμερα είναι να παραμείνεις «εντός των τειχών», εξερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες κρεβατιού-καναπέ, καθώς από ενέργεια «δεν».

Καρκίνος

Ευχάριστη η τελευταία Κυριακή του μήνα για εξόδους, καφέδες με την παρέα και συζητήσεις επί παντός επιστητού, έτσι χωρίς λόγο. Και μπράβο σου.

Λέων

Οικονομικά θέματα, π.χ. εκκρεμότητες/ λογαριασμοί που λήγουν τώρα στο τέλος του μήνα και είχες ξεχάσει, θα σε απασχολήσουν today, which is also a good day για σπιτικά καλέσματα.

Παρθένος

Όχι ότι θα πιεστείς τρέλα, απλά ίσως χρειαστεί να κάνεις μια προετοιμασία για την εβδομάδα που ξεκινά ή να φροντίσεις διάφορα πρακτικά, ε και βαριέσαι λιγάκι.

Ζυγός

Αν είναι να χαλάς και τις Κυριακές σου από το άγχος για την καινούργια working week, ε δεν κάνουμε δουλειά. Βάλε ένα podcast, κάνε λίγη γιόγκα και κούλαρε.

Σκορπιός

Πιο ευχάριστη η Κυριακή, σου επιτρέπει να ρεποζάρεις και να διασκεδάσεις με φίλους και σύντροφο, κάνοντας και ένα «πέρασμα» σε κάποιο από τα «13 στέκια για να δοκιμάσεις την αυθεντική ιταλική κουζίνα».

Τοξότης

Η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη μοιάζει μάλλον με Δευτέρα, αφού πρακτικές υποχρεώσεις και ευθύνες για τα επαγγελματικά βγάζουν άγχος ή και λίγες παραπάνω ώρες δουλειάς. Λιγμ-λιγμ.

Αιγόκερως

«Κάνεις ό, τι θέλεις και κάποιους τους πονάει». Βασικά κάνεις ό, τι θέλεις γιατί η μέρα στο «επιτρέπει» και that’s it. No worries today.

Υδροχόος

Οικονομικά θέματα θέλουν οργάνωση και ίσως σκέφτεσαι στρατηγικές ενόψει και του νέου μήνα, έχοντας πιο ουδέτερη διάθεση γενικότερα.

Ιχθύες

Το «βγαίνω και περνάω καλά» πάει όλο μαζί. Αν απλά βγαίνω χωρίς να πολυθέλω αλλά επειδή με πιέζουν και δεν περνάω εν τέλει και τόσο καλά, δεν κάνει πολύ έξυπνο.

