Κριός

Ναι, έχει εκπτώσεις αλλά εκτός των άλλων υπάρχει και ένας ανάδρομος Ερμής, οπότε καλύτερα να αποφύγεις διαδικτυακές αγορές από «λαιμαργία» σήμερα. Προσοχή και στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ταύρος

Το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού μπορει να φέρει κάποιο έκτακτο νέο / γεγονός σχετικά με τα επαγγελματικά (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως), «προετοιμάζοντας» τη Νέα Σελήνη της Τρίτης, ενώ probably νιώθεις μια γενικότερη πίεση. Oh well.

Δίδυμοι

Η Κυριακή μπορεί να δημιουργήσει ένα απροσδιόριστο στρες ή κάποια αναστάτωση στην καθημερινότητά σου, πάντως σίγουρα δεν χρειάζεσαι κανέναν «επιλοχία» να σου υπαγορεύει τι και πώς!

Καρκίνος

Αγχώνεσαι, κι όταν αγχώνεσαι νιώθεις άβολα και οι συναντροφές σου φαίνονται κάπως «υποχρέωση». Ίσως πάλι μάθεις κάτι σήμερα που σε αναστατώνει (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως).

Λέων

Το να ασχοληθείς με τη «λάντζα» του σπιτιού και της δουλειάς είναι μια καλή πιθανότητα για σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια απρόβλεπτη συνθήκη / κατάσταση σχετικά με τα επαγγελματικά ή μια προσωπική σχέση (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως).

Παρθένος

Λίγη παραπάνω κούραση μπορεί να βγάλει η μέρα, σχετικά με έναν θέμα της δουλειάς, της καθημερινότητας ή του σπιτιού, nothing special though, οπότε το’ χεις.

Ζυγός

Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ένα έκτακτο γεγονός στο σπίτι, σχετικά με το σύντροφο, τα παιδιά ή το οίκημα αυτό καθαυτό (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως), ενώ καλύτερα να αποφύγεις αγορές και πληρωμές μέσω internet σήμερα.

Σκορπιός

Μια προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική σχέση ίσως πάρει μια απρόοπτη τροπή σήμερα ή μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο σχετικό νέο που σε αναστατώνει / προβληματίζει, κυρίως αν είσαι γεννημένος τέλος 1ου-αρχές 2ου δεκαημέρου.

Τοξότης

Λίγο «ασταθής» η Κυριακή, μπορεί να σε «τρέξει» με ένα θέμα στη δουλειά ή να βγάλει εκνευριστικές καταστάσεις με επαφές, αλλά και με ό, τι σχετίζεται με το internet, τις έξυπνες συσκευές ή το μεταφορικό σου μέσο (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως).

Αιγόκερως

Ίσως δημιουργηθεί σήμερα κάποιου είδους αναστάτωση με το σύντροφο σου ή κάποιο παιδί, αν είσαι γονιός (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως), ενώ οι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Υδροχόος

Κάποιο απρόοπτο γεγονός στο σπίτι ή στα οικογενειακά μπορεί να σε ξεβολέψει σήμερα, ενώ γενικά θα αισθάνεσαι μια κάποια νευρικότητα με το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού (τέλος 1ου-αρχές 2ου κυρίως).

Ιχθύες

Μάλλον νιώθεις κάπως αγχωμένος ή και κουρασμένος σήμερα, οπότε καλό θα ήταν να «ρεποζάρεις» όσο περισσότερο μπορείς, γιατί και η επόμενη βδομάδα έχει τις απαιτήσεις της.

