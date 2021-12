Τοξότη, σήμερα το βράδυ έχει probably έξοδο για ποτάκι με φίλους, για να «ξορκίσεις» την γκρίνια και την γκαντεμιά που δέρνει όλους μας με τον Сovid

Κριός

Ok, θα προτιμούσες φέτος τέτοιες μέρες να βρίσκεσαι ταξιδάκι ή έστω σε μια μίνι απόδραση (αν βρίσκεσαι, καλά να περνάς) still όμως υπάρχουν πολλά να δεις και να κάνεις στην πόλη. Μόνο μην κάτσεις μοναχούλι. Move it!

Ταύρος

Καλή ευκαιρία να βγεις το πρωί με την οικογένεια, τους φίλους, να κάνεις βόλτα στην στολισμένη Αθήνα και να περπατήσεις λίγο, αφού μετά ξέρεις...έχει round two με τα leftovers. Κλάσσικ σταφ.

Δίδυμοι

Παντοφλίδι τάρανδος, πιτζαμάκι Ρούντολφ, με τους κουραμπιέδες αγκαλιά στο καναπεδάκι και Χριστουγεννιάτικη ταινία με τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι η συνταγή ευτυχίας για σήμερα. Oh, yeah.

Καρκίνος

«I'm dreaming of a non Covid Christmaas» keep dreaming babe, καθώς έχουμε μέλλον, οπότε φρόντισε να είσαι ασφαλής με τα «γυρίσματα» αυτές τις μέρες.

Λέων

Δώσε ραντεβού με την παρέα για «εορταστικό» ποτό μετά από ένα ωραίο θεατράκι σήμερα. Τσέκαρε τα «3 after theater στέκια» που προτείνει η AthensVoice για να πάρεις ιδέες.

Παρθένος

Άραγμα και «αποσυμφόρηση» από τα χθεσινά «έκτροπα» σήμερα, αν και η γαλοπούλα είναι υπέροχη κρύα σε σάντουιτς με καυτερή chutney, μουστάρδα Dijon, φλούδες παρμεζάνας, τρυφερά φύλλα λόλας, κομμένο αγγουράκι, αυγά σε φετούλες....Sweet Lord Jesus have mercy on us.

Ζυγός

Απ’ το απόγευμα και μετά «ξανανασταίνεσαι» και έχεις όρεξη να βρεθείς με φίλους για να διασκεδάσεις, καθότι η ζωή είναι μικρή, αν και το απόλυτο θα ήταν να μας «γνέφεις» από κάποιον μακρινό Χριστουγεννιάτικο προορισμό. F@c# you corona.

Σκορπιός

Θέλεις να το ρίξεις λιγάκι έξω και σήμερα, ωστόσο αξιοποίησε καλύτερα την ημέρα, γιατί από το απόγευμα και μετά σου βγαίνει ίσως μια κούραση. Βασικά μάλλον η χώνεψη είναι, που δουλεύει «διπλοβάρδιες».

Τοξότης

Σήμερα το βράδυ έχει probably έξοδο για ποτάκι με φίλους, για να «ξορκίσεις» την γκρίνια και την γκαντεμιά που δέρνει όλους μας με τον Сovid. Και βασικά γιατί έτσι γουστάρεις.

Αιγόκερως

Έφαγες, ξανάφαγες και θέλεις να κάνεις και καμία δραστηριότητα σήμερα, ίσως ένα σινεμαδάκι με την παρέα. Προτείνω Σμύρνη μου αγαπημένη, αν «σηκώνεις» συγκίνηση.

Υδροχόος

Κανόνισε μια διασκεδαστική μάζωξη με φίλους για Monopoly ή Taboo Marathon σήμερα ή πες «ναι» σε προσκλήσεις και τραπεζώματα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά. Μην ξεχάσεις να πάρεις Αλεξανδρινό!

Ιχθύες

Και σήμερα έχεις όρεξη για εξόδους και κοινωνικότητες, αν και από το απόγευμα και μετά η συντροφιά των πολύ πολύ κοντινών σου ατόμων σε ικανοποιεί μάλλον περισσότερο.

