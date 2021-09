Λέων όταν λειτουργείς από φόβο δεν σκέφτεσαι σωστά και μπλέκεσαι περισσότερο στα «what if»

Κριός

Είναι μερικές φορές που οι θεωρίες και οι σκέψεις που είχες για την ζωή σου γυρίζουν σαν τον you know who μέσα σου, ζητώντας εκπλήρωση...Ποτέ δεν είναι αργά, να ξέρεις.

Ταύρος

Μια κρίση μπορεί να αναδείξει πιο πολύ την αξία της σχέσης που έχει βάσεις, αποδεικνύοντας πόσο απαραίτητη είναι και για τα δυο μέλη.

Δίδυμοι

Η γνώση, όχι μόνο αναφορικά με τις σπουδές, είναι ένα ποτάμι που δεν στερεύει ποτέ και έχει πάντα να σου δώσει κι αλλά, αρκεί να ψαχτείς και να μην επαναπαυθείς στα γνώριμα.

Καρκίνος

Φρόντισε σήμερα να βρεις χρόνο ουσιαστικής χαλάρωσης για τον εαυτό σου και να «αδειάσεις» το μυαλό σου από την ένταση και τις έγνοιες για οικονομικά και πρακτικά θέματα.

Λέων

Όταν λειτουργείς από φόβο δεν σκέφτεσαι σωστά και μπλέκεσαι περισσότερο στα «what if» παρά στην πραγματικότητα της κατάστασης. Μην βασανίζεσαι άδικα.

Παρθένος

Σε περίπτωση που δεν το’ χεις πάρει χαμπάρι ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά, παρόλη την καλοκαίρια, οπότε no more excuses για περαιτέρω αγυμνασιά και κραιπάλες.

Ζυγός

Χρειάζεσαι «συναισθηματική ανάληψη» από το «αποθεματικό» της σχέσης σου ή από την αγάπη που τα πολύ κοντινα σου πρόσωπα μπορούν να σου προσφέρουν. Just ask for it.

Σκορπιός

Πολλές φορές, ο χώρος που ζεις δημιουργεί στρες και χάσιμο χρόνου στην καθημερινότητα σου. Ευκαιρία σήμερα για πέταμα άχρηστης σαβούρας.

Τοξότης

Η Κυριακή ίσως δεν είναι τόσο χαλαρη όσο θα την ήθελες, αλλά με καλό προγραμματισμό θα το χωρέσεις μάλλον και το μπανάκι. Αμέ.

Αιγόκερως

Το να μιλάς θεωρητικά για την αγάπη είναι εύκολο, το να προσπαθείς ουσιαστικά και ρεαλιστικά είναι το «αγγούρι». Oh, yes.

Υδροχόος

Αρκετά χαλαρή η Κυριακή μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Αξιοποίησε την για να βγεις, να διασκεδάσεις, να πας για μπάνιο ορ γουατέβα γιού λάικ.

Ιχθύες

Μέρα αποσυμπίεσης η Κυριακή, ιδανική για ξάπλες, χαλαρές βόλτες, ίσως και λίγη γιόγκα στο σπίτι για να βρεις την ισορροπία σου.

athensvoice.gr