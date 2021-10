Αιγόκερε αντί να περιμένεις από κάποιον άλλο να σε κάνει ευτυχισμένο, εστίασε καλύτερα στις επιλογές σου

Κριός

Όλα στην ζωή είναι θέμα βαθμού αλλά και οπτικής γωνίας. Το πως κάνεις αυτά τα δυο να «συμπλέουν» είναι άλλο θέμα, ωστόσο πρέπει να υπάρχει «ισορροπία».

Ταύρος

Η κατανόηση μεσα στην σχέση αφορά εν μέρει και τον σεβασμό των ιδιοτροπιών του άλλου. Αρκεί αυτές να μην πιάνουν the whole thing, the whole time.

Δίδυμοι

«Στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα» είναι ένα εξελικτικό στάδιο που όλοι ανεξαιρέτως περνάμε στα ερωτικά. Το θέμα είναι στην συνέχεια να εφαρμόζουμε και την αποκτηθείσα «σοφία».

Καρκίνος

Μερικές φορές ακολουθείς μια αυτοκαταστροφικότητα που σε κάνει παραδόξως να αισθάνεσαι καλά, μόνο και μόνο για να αποφύγεις την βάσανο που λέγεται «αλλαγή». Μήπως να το κοιτάξεις;

Λέων

Το να αρχίσεις να πιστεύεις μόνο αυτά που θέλεις να ακούς, το λες πάντως και σημάδι «αρχόμενης τρέλας». Όχι, δεν αναφέρομαι σε’ σένα, σε κάτι γνωστούς.

Παρθένος

Το μυαλό λειτουργεί (για κάποιο λόγο) με ορισμένους διακόπτες. Αν δεν «διαβάσεις» σωστά το manual, «καίγεται» στην κυριολεξία. Εν ανάγκη, κάνε reset.

Ζυγός

Όταν χαμογελάς στην ζωή, chances are ότι θα λάβεις και το ανάλογο αντίκρυσμα αργά ή γρήγορα. Σε διαφορετική περίπτωση, guess what...

Σκορπιός

Οταν η συναισθηματική σου «ροή» είναι κατευθυνόμενη από την συμπεριφορά του άλλου, πως λέγεται να δεις; Α, ναι μωρέ, συνεξάρτηση.

Τοξότης

Το να έχεις έναν άνθρωπο που σου «πετά» την αλήθεια του αφιλτράριστη και τώρα it’s up to you to deal (or not) with that, το λες και λίγο too much information.

Αιγόκερως

Αντί να περιμένεις από κάποιον άλλο να σε κάνει ευτυχισμένο, εστίασε καλύτερα στις επιλογές σου, που έχουν άλλωστε και μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Υδροχόος

Όταν η επικαιρότητα σε αφήνει με το wtf στο στόμα, είναι μια καλή στιγμή για να δώσεις την ευγνωμοσύνη σου στο σύμπαν, για ό, τι θεωρείς δεδομένο στην ζωή σου.

Ιχθύες

Δεν θα έλεγες όχι σε λίγη παραπάνω συναισθηματική σιγουριά, έστω κι αν το πλαίσιο στο οποιο «προσφέρεται» δεν είναι το ιδανικό. Oh, well.

athensvoice.gr