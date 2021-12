Υδροχόε, ξέγνοιαστη σε γενικές γραμμές η Κυριακή, προσφέρεται για συναντήσεις με φίλους, εξόδους με το αμόρε κ.λπ.

Κριός

Ψυχολογικά δεν «τρελαίνεσαι» σήμερα, καθώς διάφορες σκέψεις για το μέλλον της δουλειάς ή της ζωής σου γενικότερα βγάζουν μια ευαισθησία (3ο δεκαήμερο κυρίως). Ασχολήσου με κάτι που σε χαλαρώνει ψυχικά.

Ταύρος

Αμφιβολίες σχετικά με μια συνεργασία ή ένα πρότζεκτ στη δουλειά δημιουργούν σύγχυση (3ο δεκαήμερο κυρίως). Καλύτερα μην ασχοληθείς μ’ αυτά σήμερα, γιατί άκρη δεν θα βγάλεις, οπότε επικεντρώσου περισσότερο στην ξεκούραση μυαλού και σώματος.

Δίδυμοι

Χαλαρές στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα είναι ό,τι πρέπει για σήμερα. Αντίθετα σκέψεις, αποφάσεις, δεσμεύσεις και κυρίως υπογραφές για οτιδήποτε αφορά τα επαγγελματικά, τα «ξεχνάς» εντελώς με το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα.

Καρκίνος

Δεν αποκλείεται να χρειάζεται να ασχοληθείς με υποχρεώσεις της δουλειάς Κυριακάτικα, όμως το μυαλό και η διάθεση σου δεν σε βοηθούν όσο θα ήθελες, επομένως κάνε ό, τι καλύτερο μπορείς e basta.

Λέων

Η Κυριακή έχει καλλιτεχνική διάθεση και, αν ασχολείσαι επαγγελματικά με τον χώρο, η «μούσα» θα είναι μαζί σου. Αν όχι, μπορείς still να κάνεις τον Elvis at the comfort of your own shower.

Παρθένος

Επειδή η μέρα ευνοεί τις παρεξηγήσεις και τις απογοητεύσεις με φίλους, σύντροφο ή συνεργάτες (3ο δεκαήμερο κυρίως), μην επιμείνεις παραπάνω σε συζητήσεις και απόφυγε εντελώς ό, τι σχετίζεται με θέματα των οικονομικών.

Ζυγός

«Το πιστό σκυλί» συνήθως το έχουν χ€$μ£νο», λέει ο λαός. Αν βαρέθηκες να προσφέρεις συνεχώς απλόχερα και να εισπράττεις σκ@τ@ καιρός να αλλάξεις «τακτική», γιατί δεν σου αξίζει όλο αυτό.

Σκορπιός

Είσαι επιρρεπής σε σπατάλες και επειδή εκτός από τους online «πειρασμούς» είναι και τα καταστήματα ανοιχτά, χρειάζεται επιπλέον αυτοέλεγχος για να μην βγεις εκτός budget.

Τοξότης

Εκτός του ότι βγάζει ανησυχία και μια παραπάνω ευαισθησία, το τετράγωνο του Ήλιου από το ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα δεν προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις και αποφάσεις. Με τα πιο light θέματα πάλι τα πας μια χαρά, οπότε η «επιλογή» είναι σαφής.

Αιγόκερως

Επειδή το «τι κυκλοφορεί εκεί έξω» έχει γίνει πλέον κλάσικ στην καθημερινότητά μας, εμπιστεύσου περισσότερο το ένστικτο στις επαφές με τους γύρω σου, φιλτράροντας for real ό, τι σου «πλασάρουν».

Υδροχόος

Ξέγνοιαστη σε γενικές γραμμές η Κυριακή, προσφέρεται για συναντήσεις με φίλους, εξόδους με το αμόρε κ.λπ. με μόνη ίσως «σκιά» κάποια worries για τα οικονομικά (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ιχθύες

Το τεράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα μπορεί να βγάλει μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία των επαγγελματικών σου, δεν είναι όμως το σωστό timing για να αναλωθείς σε διάφορα σενάρια για το πώς ο Covid μπορεί να περιπλέξει κι άλλο τα πράγματα. Άσ'τα για όταν το μυαλό σου θα είναι πιο «ήρεμο».

