Κριός

Με την έξοδο Αφροδίτης και Άρη από τον Αιγόκερω και την είσοδο τους στον Υδροχόο αφήνεις πίσω σου ένα έντονα πιεστικό διάστημα που ξεκίνησε εδώ και αρκετούς μήνες. Ήρθε η ώρα να «ξαλεγράρεις», να δεις περισσότερο τους φίλους σου, αλλά και να «ξαναμπείς» στο παιχνίδι του φλερτ.

Ταύρος

Η μετακίνηση Αφροδίτης και Άρη στον Υδροχόο σηματοδοτεί ένα διάστημα ενάμιση μήνα με μεγαλύτερες απαιτήσεις στα επαγγελματικά, γι’ αυτό make sure να φροντίζεις alongside περισσότερο και την υγεία σου.

Δίδυμοι

Με την Αφροδίτη και τον Άρη να κινούνται από σήμερα στον φιλικό Υδροχόο, ανοίγει ο δρόμος μέχρι τα μέσα Απριλίου για περισσότερες εξορμήσεις, εκδρομές και ταξίδια. Στο στοιχείο σου δηλαδή!

Καρκίνος

Ένα «ουφ» βγαίνει από μέσα σου καθώς Αφροδίτη και Άρης σταματούν το «στενό μαρκάρισμα» απέναντι σου και προχωρούν στον Υδροχόο, κλεινοντας ένα εξάμηνο σχεδόν με μπόλικη ένταση στον τομέα των σχέσεων και όχι μόνο.

Λέων

Αφροδίτη και Άρης παίρνουν «αγκαζέ» θέση απέναντι σου μέχρι τα μέσα Απριλίου, βάζοντας σου «δύσκολα» σε σχέσεις και συνεργασίες, ιδίως σε καταστάσεις που έχουν περάσει πλέον σε zombie mode, αν και οι ελεύθεροι θα έχουν περισσότερες «ευκαιρίες».

Παρθένος

Ανεβάζεις ρυθμούς σε δουλειά και καθημερινότητα μέχρι τα μέσα Απριλίου με το πέρασμα Αφροδίτης και Άρη στον Υδροχόο, ενώ είναι η κατάλληλη περίοδος για να φροντίσεις περισσότερο και τη «γραμμή σου».

Ζυγός

«Επιτέλους τέλος» αναφωνείς, καθώς Αφροδίτη και Άρης σταματάνε το πολύμηνο pressing από τον Αιγόκερω, που σε ζόρισε πολύ σε διάφορους τομείς και με τη νέα θέση τους στον Υδροχόο εστιάζεις στο να ξαναβρείς εσένα, το χαμόγελο σου, τη σχέση με τον άνθρωπο σου, ένα νέο αμόρε κ.λπ.

Σκορπιός

Η μετακίνηση της Αφροδίτης και του Άρη στον Υδροχόο μέχρι τα μέσα Απριλίου σηματοδοτεί μια περίοδο με μεγαλύτερο τρέξιμο και πίεση στην οικογένεια και στα επαγγελματικά, οπότε χρειάζεται να φροντίζεις παραπάνω και τον εαυτό σου.

Τοξότης

Καλύτερη ροή στην επικοινωνία, αυξημένες επαφές, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις στα επαγγελματικά, αλλά ταυτόχρονα και νέες εμπειρίες φέρνει το πέρασμα της Αφροδίτης και του Άρη στον Υδροχόο μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Αιγόκερως

Αφροδίτη και Άρης εγκαταλείπουν at last το ζώδιο σου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο ενάμιση μήνα με σαφώς λιγότερα worries. Έτσι θα έχεις και πιο «καθαρό μυαλό» για ν’ ασχοληθείς περισσότερο και με τα οικονομικά σου.

Υδροχόος

Καλώς τα δέχτηκες, αφού Αφροδίτη και Άρης εισέρχονται σήμερα στο ζώδιο σου ως τα μέσα Απριλίου, which means τρέξιμο all over αλλά και drive για να κυνηγήσεις τα θέλω σου στα επαγγελματικά και τα προσωπικά. Απλά άσε νεύρα και εγωισμούς aside.

Ιχθύες

Η φυσική κατάσταση και η υγεία σου χρειάζονται περισσότερη φροντίδα με την είσοδο της Αφροδίτης και του Άρη στον Υδροχόο για τον επόμενο ενάμιση μήνα. Ίσως ήρθε η ώρα να κανονίσεις εκείνο το check up που έλεγες.

