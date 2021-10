Σκορπιέ, το μόνο που δεν πρέπει να κάνεις στην παρούσα φάση είναι να αμφιβάλλεις όταν συμβαίνει κάτι καλό

Κριός

Μην εγκλωβίζεις τον εαυτό σου σε ότι σου προκαλεί ανασφάλεια και μάθε να πετάς asap το «μαύρο» από μέσα σου, γιατί δεν σου πάει καθόλου.

Ταύρος

Πάρτο χαλαρά σήμερα, φροντίζοντας πρωτίστως τον εαυτό σου και δευτερευόντως όλους τους υπόλοιπους.

Δίδυμοι

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όταν εκνευρίζεσαι δεν είσαι ο εαυτός σου, οπότε κοίτα να το διαχειριστείς, γιατί έχουμε και ανάδρομο.

Καρκίνος

Χωρίς ιδιαίτερη πίεση η Κυριακή, μπορείς να τη διαθέσεις a volonte, κάνοντας ό,τι σε ευχαριστεί, ακόμα και αν αυτό είναι internet shopping.

Λέων

Αν παίζει κάτι στο ερωτικό κομμάτι, σήμερα μπορείς να δείξεις τα χαρτιά σου προς την άλλη πλευρά ή να δώσεις το ok από τη δική σου.

Παρθένος

Προτιμότερο να περάσεις την Κυριακή με φίλους, αρκεί να αποφύγεις να επιβάλλεις τα θέλω σου σε όλους. Μην το προσπαθήσεις καν.

Ζυγός

«Τεμπελιάς το ανάγνωσμα» σήμερα και γιατί όχι, αφού λίγη ηρεμία είναι πάντα ευπρόσδεκτη και μάλιστα σε περίοδο με ανάδρομο στο ζώδιό σου.

Σκορπιός

Το μόνο που δεν πρέπει να κάνεις στην παρούσα φάση είναι να αμφιβάλλεις όταν συμβαίνει κάτι καλό. Έλεος.

Τοξότης

Κάποια πρακτικά ζητήματα, ίσως και της δουλειάς, θα σε απασχολήσουν σήμερα, τίποτα φοβερό όμως, οπότε θα τα καταφέρεις.

Αιγόκερως

Ωραία η Κυριακή για να κανονίσεις χαλαρά το πρόγραμμά σου, αλλά και για να ασχοληθείς λίγο με την εμφάνισή σου.

Υδροχόος

«Κυριακή, γιορτή και σχόλη» today και η ανακουφιστική αίσθηση ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.

Ιχθύες

Ίσως νιώθεις μια πίεση σήμερα, εξαιτίας των απαιτήσεων των άλλων perhaps ή και για δικούς σου προσωπικούς λόγους. Oh well.

athensvoice.gr