Δίδυμε, σταμάτα να είσαι control freak, δεν σου πάει

Κριός

Οι σχέσεις δεν είναι «πανάκεια». Αν δεν περνάς καλά όταν είσαι μόνος σου, μάλλον δεν θα περνάς καλά ούτε και όταν θα είσαι σε σχέση με κάποιον άλλον. Φτιάξε το πρώτο σκέλος first.

Ταύρος

Μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση είναι «καρατσεκαρισμένη» συνταγή επιτυχίας. Μην απελπίζεσαι δηλαδή αν το άλμα δεν είναι εντυπωσιακό, όπως το τριπλό τόλουπ.

Δίδυμοι

Μην ξεχνάς, μέσα στην τρέλα της καθημερινότητας, πως αξίζει κάθε τόσο να αφήνεις την ζωή να σε παρασύρει... Με αλλά λόγια σταμάτα να είσαι control freak, δεν σου πάει.

Καρκίνος

Θέλεις something να σε συγκινήσει βαθιά στο ερωτικοσεξουαλικό κομμάτι, γιατί πολύ «ξεραΐλα» και βαρεμάρα lately. Oh, mon Dieu!

Λέων

Εν αναμονή της αυριανής Νέας Σελήνης απέναντί σου μια άλφα νευρικότητα την έχεις και μπορεί να δυσανασχετείς ευκολότερα με τις απαιτήσεις των άλλων.

Παρθένος

Εμπνεύσου από τον θρίαμβο του Rafa στο Australian Open, που ενώ όλοι τον είχαν ξεγράψει, αυτός αποδείχτηκε τελικά λιοντάρι και never give up με τους δικούς σου προσωπικούς στόχους ευεξίας.

Ζυγός

Το να «τσαλακωθείς» μέσα σε μια σχέση είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις. Ή μήπως όχι; Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της πραγματικότητας είναι δική σου υπόθεση.

Σκορπιός

«Να είσαι ζωντανός σημαίνει να είσαι σημαδεμένος με ουλές» είχε πει ο John Steinbeck. Και αυτό αφορά και τις ουλές της οικογένειας / παιδικής ηλικίας Σκορπιέ μου.

Τοξότης

«Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς» και η καθημερινότητα τραβάει σταθερό «κουπί» και σήμερα. Ει, οπ, ει, οπ.

Αιγόκερως

Δεν είναι ασυνήθιστο μέσα στη σχέση ο καθένας να επιθυμεί διαφορετικά πράγματα και παρόλαυτα η σχέση να υφίσταται. Το θέμα είναι ότι στο τέλος και οι δυο πλευρές δεν ικανοποιούνται ουσιαστικά.

Υδροχόος

Εν αναμονή της Νέας Σελήνης στο ζώδιό σου σε πετυχαίνει η Δευτέρα και όσο περισσότερο ασχοληθείς με τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου, τόσο το καλύτερο για ’σένα.

Ιχθύες

Ο συντονισμός θα σου χρειαστεί στα επαγγελματικά, ενώ αν πρέπει να βγεις «μπροστά» για έναν συνάδελφο, υπάλληλο, συνεργάτη κ.λπ, σκέψου το «αναλυτικότερα».

