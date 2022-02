Λέοντα, μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μπορεί να είναι αιτία για μεγαλύτερη ένταση σήμερα

Κριός

Η Δευτέρα μπορεί να βγάλει κάποια διαφοροποίηση ή αλλαγή σε σχέση με συλλογικά πρότζεκτ, συνεργασίες και οικονομικά, «αναγκάζοντάς» σε να σκεφτείς νέες λύσεις.

Ταύρος

Η μέρα έχει τις απαιτήσεις της στα επαγγελματικά, δημιουργώντας αρκετή νευρικότητα, φέρνοντας πιθανώς και κάποια «ανατροπή» στα πλάνα σου.

Δίδυμοι

Μπορεί να νιώθεις κάπως «ζαβλακωμένος» νοητικά και παράλληλα κουρασμένος σωματικά σήμερα, οπότε καλύτερα να μην φορτώσεις υπερβολικά το ordino σου.

Καρκίνος

Τα οικονομικά μπορεί να σε «πονοκεφαλιάζουν» αρκετά σήμερα, ενώ και από θέμα διάθεσης είσαι αρκετά ευμετάβλητος, «πέφτοντας» μάλλον εύκολα ψυχολογικά.

Λέων

Μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μπορεί να είναι αιτία για μεγαλύτερη ένταση σήμερα, επομένως σημαντικές συζητήσεις καλύτερα να πάρουν αναβολή.

Παρθένος

Η δουλειά και η καθημερινότητα έρχονται με απαιτήσεις Δευτεριάτικα και εσύ καλείσαι να ανταποκριθείς σαν καλός «ζογκλέρ», με τις αλλαγές στο πρόγραμμα σου να «παίζουν» επίσης.

Ζυγός

Η κατάσταση στα ερωτικά σου ή σχετικά με μια προσωπική σχέση μπορεί να σε κάνει να αντιδράς πιο προσωπικά σήμερα, βρίσκοντας όμως και κάποια «αντίσταση» από την άλλη πλευρά. Προσοχή ακόμα σε παρορμητικά έξοδα.

Σκορπιός

Θέματα σπιτιού, οικογένειας, προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων μπορεί να βγάλουν ένα βαθμό έντασης αλλά και ανασφάλειας σήμερα, ιδιαίτερα αν τα πράγματα δεν εξελίσσονται according to your plan.

Τοξότης

Αρκετά φορτωμένο το σημερινό πρόγραμμα, με το τρέξιμο να είναι απλωμένο σε πολλές «μεριές», οπότε κοίτα μην εξαντληθείς νευρικά από την όλη πίεση.

Αιγόκερως

Υπάρχει τάση για παρορμητικά έξοδα και οικονομικά ρίσκα σήμερα, την οποία καλύτερα να μετριάσεις, βάζοντας μια τάξη στον συγκεκριμένο τομέα.

Υδροχόος

Η αίσθηση ότι κάποια θέματα σχετικά με το σπίτι και τα οικογενειακά δεν κινούνται ή βγάζουν πίεση είναι αισθητή σήμερα, γεγονός που ίσως σε κάνει να αναβάλεις αυτό που προσωπικά χρειάζεσαι.

Ιχθύες

Η Δευτέρα έχει μια ρευστότητα, «παίζοντας» αρκετά με την ικανότητα σου να ανταποκριθείς με συνέπεια σε δουλειά και καθημερινότητα, οπότε ίσως χρειαστεί να αλλάξεις λίγο τα σχέδια σου.

