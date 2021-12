Τοξότη, χίλιους τρόπους έχεις για να δείξεις στον άλλον την αγάπη σου

Κριός

Μερικές φορές, όταν κάτι πάει στραβά, αρχίζεις ενστικτωδώς να κατηγορείς τους άλλους. Το σημαντικό όμως είναι να αναλάβεις την προσωπική ευθύνη, για να αποφύγεις στο μέλλον τα ίδια λάθη.

Ταύρος

«Να ’ταν τα Christmas δυό φορές» και περισσότερο αυτή η χαρούμενη αίσθηση αναμονής δηλαδή, γιατί φέτος δεν τα πολυπήρες «χαμπάρι». Oh, well.

Δίδυμοι

Το να λες ότι η σχέση σου είναι βαρετή, πολλές φορές κρύβει από κάτω μια ασυνείδητη «εχθρότητα» προς το άλλο άτομο, σαν απλά να τον «ανέχεσαι» ένα πράγμα.

Καρκίνος

Όχι, φτάνει, θες real διακοπές εδώ και τώρα. Μάζεψε όμως ό, τι αυταπάρνηση και δύναμη έχεις και ασχολείσου με τις υποχρεώσεις σου, άσχετα αν δεν πολυγουστάρεις.

Λέων

Σε πιάνει λίγο «το σύνδρομο του Πήτερ Παν» και είσαι στο τσακ να τα «γράψεις» όλα και να ασχοληθείς μόνο με τα «λαμπάκια» σου. Γιατί μπορείς.

Παρθένος

Η γενίκευση είναι μια κακή συνήθεια, που δεν σου επιτρέπει να αντιληφθείς με «ακρίβεια» την πραγματικότητα, χωρίς μάλιστα αυτό να σου γίνεται και αισθητό. Χαλόοου.

Ζυγός

Αν ο φόβος να αναλάβεις την ευθύνη για μια υγιή σχέση είναι μεγαλύτερος των συναισθημάτων σου για το άλλο πρόσωπο, ίσως πρέπει να αναθεωρήσεις τα μοτίβα «σύνδεσής» σου.

Σκορπιός

«Μαγκανοπήγαδο, μαγκανοπήγαδο οι μέρες μοιάζουν. Μαγκανοπήγαδο, μαγκανοπήγαδο και με ταράζουν». Μην ταράζεσαι Σκορπιέ μου και μην πνίγεσαι σε μια κουτάλια νερό.

Τοξότης

Χίλιους τρόπους έχεις για να δείξεις στον άλλον την αγάπη σου. Διάλεξε κατά προτίμηση αυτόν που θεωρείς ότι «κουμπώνει» καλύτερα με τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες.

Αιγόκερως

Δεν έχεις όρεξη για to know us better στα επαγγελματικά, προσπαθώντας να βρεις την συνταγή για «αναίμακτα», δημοσιοσχετιστικα πάρε-δώσε. Good luck with that.

Υδροχόος

Καλά θα κάνεις να δώσεις περισσότερο χρόνο σε κοινωνική και προσωπική ζωή σήμερα, μπαίνοντας σε energy saver mode για όλα τα υπόλοιπα. Ε, μα.

Ιχθύες

Μερικά πράγματα σε μια σχέση είναι εκ φύσεως μονότονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τα δραματοποιείς. Και η ρουτίνα έχει την χάρη της (δυνατά γκούχου γκούχου).

