Κριός

«Τέρμα τα δίφραγκα», Κριέ μου, καθώς ακόμα και τα σχολεία χτυπάνε σήμερα κουδούνι, βάζοντας τέλος οριστικά στη ραστώνη του καλοκαιριού. Ναι, δεν γουστάρεις και πολύ, αλλά δεν χρειάζεται και να κακοκεφιάζεις.

Ταύρος

Το να χρονοτριβείς για όσα πρέπει να γίνουν άμεσα στη δουλειά δεν σε συμφέρει και πολύ στην τελική, αφού μετά θα πέσουν όλα μαζεμένα. Get started, λοιπόν.

Δίδυμοι

Ποδιά τσεκ, σάκα τσεκ, τετράδια τσεκ, μάσκα τσεκ! Τι δεν ταιριάζει από την ομάδα των παραπάνω λέξεων; Τίποτα, όλα γκουντ και έφυγες για την καινούργια σεζόν με χαμόγελο, προσαρμοσμένος στις ανάγκες της εποχής.

Καρκίνος

«Το κουδούνι θα χτυπήσει τρεις φορές» και δεν έχεις να ξανασκεφτείς τίποτα, εκτός από το να προσπαθήσεις καλύτερα και πιο μεθοδικά σε επίπεδο στόχων, χωρίς να αναλώνεσαι σε πιθανά στραβώματα. Off you go, παιδί μου!

Λέων

Αν δεν το αισθάνεσαι, δεν είναι ανάγκη να προσποιείσαι, κάνοντας τον «παλιάτσο» για να μη στεναχωρήσεις τους γύρω σου. Νισάφι.

Παρθένος

Το τίμημα του να είναι κανείς συνεπής με τις επιλογές του είναι μεγάλο, ειδικά όταν συνειδητοποιείς πως ίσως δεν ήταν και τόσο «αποκλειστικά» δικές σου...

Ζυγός

Μην περιμένεις μέχρι να......... για να γινεις ευτυχισμένος. Ξεκίνα να νιώθεις ευτυχισμένος με αυτά που έχεις στο εδώ και τώρα και ανάλαβε δράση για τα υπόλοιπα.

Σκορπιός

Αν βάζεις το έχω μπροστά από το είμαι στη ζωή σου, μοιραία πάντα θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις, με το ανικανοποίητο να «καραδοκεί».

Τοξότης

Εντάξει, ανοίξανε τα σχολεία, «τα κεφάλια μέσα», «σηκώνουμε τα μανίκια» και δεν συμμαζεύεται. Δες το όμως και από τη θετική του πλευρά (Τοξότης γαρ) : τουλάχιστον εσύ δεν πας πια σχολείο! (κάψιμο)

Αιγόκερως

Επειδή, you become what you think about, σταμάτα άμεσα την αυτοϋπονόμευση και την κλάψα και δώσε την ενέργειά σου ΜΟΝΟ σε αυτά που θες να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή σου.

Υδροχόος

Αν δεν μπορείς «καν» να διανοηθείς πως είσαι λάθος, σου έχω νέα: όχι μόνο είσαι λάθος, αλλά πιθανότατα έχεις υποπέσει ακριβώς στο ίδιο, ουκ ολίγες φορές.

Ιχθύες

Η νέα «σχολική» χρονιά ξεκινά και μαζί της τα όνειρα για να διαμορφώσεις τις προοπτικές της ζωής σου, όπως τις έχεις φανταστεί. Αρκεί «να ακούσεις το ξυπνητήρι» και να μην σε πάρει ο ύπνος, ε;

