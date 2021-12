Αιγόκερε, αυτή η «γιουρούκο» ενέργεια μπορεί να βγάλει αποτελέσματα και στα επαγγελματικά και στο φλερτ

Κριός

Επαγγελματικά και οικονομικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο σήμερα και αξίζει να ασχοληθείς με λίγο «πείσμα» παραπάνω, κλείνοντας εκκρεμότητες.

Ταύρος

Ένα κοπλιμέντο και μια καλή κουβέντα προς τον σύντροφο σου ή κάποιον συνεργάτη μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελός σου σήμερα. Καλή μέρα και για να βγεις πρώτο ραντεβού.

Δίδυμοι

Η Δευτέρα είναι καλή για να διεκδικήσεις τα θέλω σου στη δουλειά και αναφορικά με τα οικονομικά, υπερασπιζόμενος με αποφασιστικότητα την αξία σου (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Καρκίνος

Μην πέσεις με τα μούτρα στη δουλειά και τις υποχρεώσεις σήμερα. Αντίθετα βρες και αφιέρωσε παραπάνω χρόνο στη σχέση σου, κανονίζοντας κάτι, έστω και μικρό, που αρέσει και στους δύο σας.

Λέων

Ζητήματα ακίνητης περιουσίας, γονικών παροχών, μετακομίσεων κ.λπ. σε απασχολούν περισσότερο σήμερα και μπορεί μάλιστα να προκύψουν και πρακτικές λυσεις, ειδικά αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο.

Παρθένος

Το ’χεις με το επικοινωνιακό σήμερα, επομένως εκμεταλλεύσου το για επαφές και διαπραγματεύσεις στη δουλειά, αλλά και για να προσεγγίσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει ερωτικά.

Ζυγός

Στα ερωτικά βγάζεις περισσότερο πάθος, αλλά συνάμα και κτητικότητα, ενώ πρακτικά ζητήματα που άπτονται των οικονομικών μπορούν να τρέξουν καλύτερα (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Σκορπιός

Ο δυναμισμός που εκπέμπεις δεν περνά απαρατήρητος στο περιβάλλον σου, βοηθώντας «να περάσει το δικό σου» σε επαφές για τα επαγγελματικά, αλλά και σε συζητήσεις με τον σύντροφο σου.

Τοξότης

Το να παραμένεις κολλημένος σε ένα τραύμα του παρελθοντος μπορεί να είναι (ασυνείδητα) περισσότερο εθιστικό από την ανάγκη σου για εξέλιξη. Tricky.

Αιγόκερως

«Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω» είσαι σήμερα, αλλά παραδόξως αυτή η «γιουρούκο» ενεργεια μπορεί να βγάλει αποτελέσματα και στα επαγγελματικά και στο φλερτ.

Υδροχόος

Η Δευτέρα σε βοηθά να κάνεις το πρώτο βήμα διεκδίκησης στα επαγγελματικά, που μπορεί να αποσπάσει και καλο feedback από άτομα στις κατάλληλες θέσεις (3ο δεκαήμερο κυρίως).

Ιχθύες

Θέλεις εξόδους, βόλτες, να βγεις και να δεις φίλους και το αμόρε today κι ας είναι Δευτέρα, κι ας βρέχει (μάλλον) on top of that. Πάντως η κλεισούρα σου πέφτει κάπως βαριά.

athensvoice.gr