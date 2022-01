Σκορπιέ, τα απλά και χαριτωμένα σου πάνε καλύτερα σήμερα

Κριός

Αχ, γιατί τα επαγγελματικά να σε ζορίζουν Δευτεριάτικα; Αχ, γιατί να μην πήγαινες ακόμα σχολείο και να ήσουν τώρα διακοπούλες; Αχ και βαχ δηλαδή.

Ταύρος

Θα περάσεις πολύ καλύτερα σήμερα αν κρατηθείς μακριά από «δράματα» και τρεχάματα άλλων. Κοίτα λίγο και το «moi-meme».

Δίδυμοι

Το να προσπαθείς υπερβολικά πολύ για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του άλλου στα ερωτικά, βγάζει και μια ανασφάλεια, που όσο κι αν πιστεύεις ότι δεν φαίνεται, μεταξύ μας «κάνει μπαμ».

Καρκίνος

Παράτα την παρόρμηση του «καλού παιδιού» και του «είμαι πάντα διαθέσιμος» για τους άλλους, ενώ ο χρόνος δεν αρκεί. Focus στα δικά σου priorities για today.

Λέων

Θα ήταν έξυπνο αν μπορούσες να αποφύγεις να εμπλακείς συναισθηματικά με τα θέματα της δουλειάς σήμερα. Όπως κι εσύ «δεν γουστάρεις», ε, έτσι κάπως νιώθουν κι υπόλοιποι, με τα «πρέπει» όμως να κάνουν κουμάντο for everybody.

Παρθένος

Μια ένδειξη ότι η σχέση σου πάει καλά είναι, όταν η συχνότητα των θετικών συναισθημάτων που σου βγάζει ο άλλος υπερβαίνει αυτή των αρνητικών. Ισχύει και το ανάποδο.

Ζυγός

Αν βλέπεις ότι το πράγμα δεν «ρολάρει», αλλά «κολλάει» σε εγωισμούς και συναισθηματικούς εκβιασμούς στο σπίτι ή στα επαγγελματικά, μην επιμείνεις σήμερα.

Σκορπιός

Τα απλά και χαριτωμένα σου πάνε καλύτερα σήμερα, οπότε προσανατολίσου προς τα ’κει, αποφεύγοντας επικοινωνίες που σε «βιδώνουν».

Τοξότης

Ok, μπορεί οι ανάγκες των παιδιών, της οικογένειας και λόγω των ημερών να βγάζουν έξοδα, φρόντισε όμως να βάλεις και κάποια όρια.

Αιγόκερως

Αισθάνεσαι ίσως ότι το περιβάλλον σου σε πιέζει, δεν σε καταλαβαίνει ή προσπαθεί να σε χειριστεί, ίσως όμως αυτό είναι απλά «καθρέφτης»...

Υδροχόος

Πιθανώς σήμερα να νιώθεις λίγο κουρασμένος ή πιεσμένος από προσωπικά/ εργασιακά σου θέματα και να μην έχεις όρεξη για πολύ engage. No problem with that.

Ιχθύες

Όσο πιο ξεκάθαρος είσαι με συνεργάτες, φίλους και σύντροφο σήμερα, τόσο πιο άνετα θα μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου και να περάσεις τη μέρα σου.

athensvoice.gr